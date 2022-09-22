G.Saray’da doğru analiz dürüst oyun! Torreira pozisyonu göstergeydi...

DÜNYA YILDIZI MATA SORUN ETMEDİ!

Başta Sergio Oliveira ve Mertens olmak üzere yeni gelen oyuncular çabuk sürede uyum sağladı. 4. haftadaki Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonunun kahramanı olan Lucas Torreira, bizzat kulüp yetkililerine televizyon açısının yanıltıcı olduğunu söyledi ve sosyal medya üzerinden resmi hesaplarla yapılacak penaltı isyanının önüne geçti. Torreira için gelen raporda dürüstlük ifadesinin boşuna yazılmadığı ortaya çıktı. Son transfer Mata da iki haftadır kadroya alınmamasına rağmen sorun çıkarmadı ve teknik heyetin kararını saygıyla karşıladı.