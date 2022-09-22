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Giriş Tarihi: 22.9.2022 19:26

PFDK, 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

AA
PFDK, 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla 40 bin lira para cezası, deplasman tribünündeki siyah-beyazlı seyircilere ise bir sonraki misafir oldukları karşılaşma için giriş yasağı verildiği belirtildi.

Adana Demirspor ve Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 56'şar bin lira para cezası veren kurulun, aynı gerekçeyle Galatasaray'a 168 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. Saha olaylarına karışan sarı-kırmızılı seyircilere ise bir sonraki ev sahibi müsabaka için giriş yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 14 bin lira para cezası veren kurulun, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli seyircilerin bir bölümünün, bir sonraki ev sahibi müsabaka için girişlerini engellediği ifade edildi.

Kurulun, Medipol Başakşehir futbolcularından Mahmut Tekdemir'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 lira para cezası, Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ve Shoya Nakajima'ya ise rakibe ciddi faulleri sebebiyle 2'şer maç men cezası verdiği kaydedildi.

Ayrıca HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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PFDK, 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi
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