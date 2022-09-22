Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 22.9.2022 20:19 Son Güncelleme: 22.9.2022 20:39

Son dakika: Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes.

LÜKSEMBURG: Moris, Jans, Channot, Martins, Pinto, Borges, Thill, Barreiro, V. Thill, Rodrigues, Sinani.

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

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Son dakika: Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…
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