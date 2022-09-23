B Ligi’ne yüksek uçuş

Kendi klasmanımızda görmediğimiz Lüksemburg'a karşı grupları gol yemeden bitirme parolasıyla çıktığımız maçta hayal kırıklıklarıyla dolu bir gece yaşadık.Rakibin kalesini ablukaya aldığımız anlarda Cengiz ile eşitliği sağladık. Yine bir savunma hatasında Kaan Ayhan'ın kaptırdığı topta ikinci golü yerken iki dakika sonra tabelada eşitliği yakaladık.Galibiyet aradığımız maçta ikinci devre ise öne geçen yine Lüksemburg oldu.Kalan bölümde galibiyet golü gelmedi ve hüsranla biten bir sonuca imza attık.A Milli Takım kadrosuna ilk etapta dahil edilmeyen İsmail Yüksek, Salih Özcan'ın sakatlığının ardından davet aldı. Bu sezon F.Bahçe forması ile büyük bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, dün kulübedeydi. 81. dakikada oyuna alınan İsmail Yüksek ilk maçında ilk kez gol sevincini de yaşadı.Maçın kahramanı İsmail Yüksek top ayağına geldiğinde gol atacağını anladığını söyledi: "Sert bir mücadele oldu. İki takım da istedi bu maçı. Kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Çok kaçırdık... Rakibimizi de tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. Önümüzde Faroe Adaları maçı var, onu da kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde düne kadar oynadığı 4 maçı da kazanırken grupta ilk kez beraberlik aldı. Faroe Adaları (4-0), Litvanya (6-0, 2-0) ve Lüksemburg (2-0) karşısında galip gelen Türkiye dün takılırken yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.PENALTIDAN Lüksemburg ağlarını sarsan Cengiz Ünder, A Milli Takım'daki yükselişini sürdürüyor. 25 yaşındaki milli yıldızımız, oynadığı son 11 maçta 11 kez skora katkı yapmayı başardı.Marsilya forması giyen oyuncumuz dün gördüğü sarı kart sonrasında da Faroe Adaları maçı için cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder herkesi daha fazla sorumluluk almaya çağırdı: