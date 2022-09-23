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Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:32

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerinin adaptasyonu ve kondisyon kazanması için milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada ligin yeni takımlarından İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma için satışa çıkan biletler tükenirken, kombine bilet sahiplerinin de ilgi göstermesiyle müsabakayı 30 binin üzerinde taraftarın izlemesi bekleniyor.

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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak
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