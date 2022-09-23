Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Avrupa Kulüpler Birliği'nin 28'inci Genel Kuruluna katıldı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi başkanlığında düzenlenen ve Avrupa'daki futbol kulüplerinin başkanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, spor medyasından önemli isimlerin de hazır bulunduğu genel kurulun açılış konuşmasını yaptı.



Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği 28. Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu şehir nasıl iki kıtada ve farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Genel Kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir" dedi.



Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Futbol, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20'nci yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Lig'i, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır" diye konuştu.