Leo Dubois’dan şampiyonluk ve Sacha Boey sözleri

Dubois, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başı yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, "Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu da benim biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100'ümle geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ve oynadığım için çok mutluyum" dedi.

Sağ bek mevkiinde vatandaşı Sacha Boey ile rekabette olduğunun hatırlatılması üzerine Dubois, "Rekabet olması benim açımdan büyük mutluluk yaratıyor. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyonluk için buna ihtiyacınız var. Takım için bu pozitif bir anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki takımlarımda solda ve sağda oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Ne tarafta görev verilirse orada oynarım" ifadelerini kullandı.