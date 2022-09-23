Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Milli takımda flaş değişiklik! 4 isim kadroya çağırıldı...
Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:52 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:53

Son dakika: Milli takımda flaş değişiklik! 4 isim kadroya çağırıldı...

Son dakika: Milli takımda flaş değişiklik! 4 isim kadroya çağırıldı...

Son dakika: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son mücadelesini 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları deplasmanında verecek olan A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosuna 4 değişiklik yapıldı. İşte tüm detaylar...

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak.

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Son dakika: Milli takımda flaş değişiklik! 4 isim kadroya çağırıldı...
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