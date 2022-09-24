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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:26

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi sakatlarda son durum ne?

Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesi sakatlarda son durum ne?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı öncesi sakatlardaki son durum da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti. Antrenmana milli takımlarda bulunan isimler katılmadı. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi sakatlarda son durum ne?
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