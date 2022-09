Günün sorusu: Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam başarılı mı?

Yerli hocalar artık bu durumdan ders alsınne yaptığını anlayamadık. İlk başlarda takıma verdiği birliktelik mesajı, Burak Yılmaz'ın kaptanlığında oluşturduğu hava hep güzel mesajlar taşıyordu.Oyuncuları enerjiyle sahaya sürüyor. Ama bunun karşılığında skoru o günün formda isimleri belirliyor. En kritik eleme maçına (Portekiz) üçlü defansla çıktık, elendik. Sonra bir daha bu sistemi görmedik.İyi sonuçlara rağmen 'Daha iyi olacak' bilgisine sahip değiliz. Bir ders de yerli hocalarımız almalı. Geçen sezonuFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus oyuncularına nasıl dokunmuş, diğerleri neleri yapamamış doğru analiz etmek gerekiyor.Düzen olması için kadro istikrarı şartA Milli Takım'da belli bir düzen oturtmamız için senelerdir ısrarla vurguluyorum; öncelikli olarakihtiyacımız var. Ama yıllardır sürekli değişen oyuncularla bunu bir türlü başaramıyoruz. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da aynı hatayı tekrarlıyor. Dünya Kupası Elemeleri Play-off C Yolu Yarı Finali'nde Portekiz maçından sonra Kuntz'a olan güvenimi kaybettiğimi yazmıştım. Böylesine kritik bir karşılaşmada, yapımıza hiç mi hiç uymayan 3'lü defans uygulattı. Portekiz maçında sol kanada, görev yeri olmayan Berkan Kutlu'yu koydu.Bunların ikisinin de ön libero özelikleri yok. Defans yönleri kuvvetli değil.Ay-Yıldızlılar'daki ekşilik giderilmeliMilli Takım, neden C Ligi'ne düştü' diye zamanında yeteri kadar sorgulamadığımızdan şimdidiye alkış tutanların da ayrı bir tuhaflığı var. Kuntz'un Türk Milli Takımı'na bir şey kattığına inanmıyorum. Dünya Kupası'na gidememenin faturası elbette ki ona çıkmaz. Ama kariyerine bakarsak Kuntz, yerli teknik adamlardan sonrabir yabancı teknik adam arayışında olan federasyonda sanıyorum Hamit Altıntop'un kefil olduğu tek isimdi.1 aydır futbol kulislerinde Kuntz ile yolların ayrılacağı dedikodusu dolaşıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Elbette bu söylentiler o koltuğa talip olanlar tarafından da çıkarılmış olabilir.Önümüzdeki gerçek; EURO 2024 eleme grubu kuraları... 'Şeker' gibi rakipler isteyene kadar Milli Takımlar'daki bu ekşiliği gidermek lazım.A Milli Takımımız gelişim yeri değil!futbolunun içindekiler, Uluslar C Ligi'nden bir üst tura yani B Ligi'ne yükselmeyi sevinç olarak nitelendiriyorsa yazık ki ne yazık. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, geldiğinden beri hayal satan bir durumda. Alman çalıştırıcı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda bu mücadeleden bile ders çıkararak gelişim içerisinde olduklarını belitti.Lüksemburg ile oynadığımız maçta gördüklerimiz bizi gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.