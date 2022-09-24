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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Günün sorusu: Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam başarılı mı?

Günün sorusu: Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam başarılı mı?
GÜRCAN BİLGİÇ
Yerli hocalar artık bu durumdan ders alsın
Kuntz'un ne yaptığını anlayamadık. İlk başlarda takıma verdiği birliktelik mesajı, Burak Yılmaz'ın kaptanlığında oluşturduğu hava hep güzel mesajlar taşıyordu. Çok başarılı bir Uluslar Ligi geçirmemize rağmen nasıl bir yapının veya sistemin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Oyuncuları enerjiyle sahaya sürüyor. Ama bunun karşılığında skoru o günün formda isimleri belirliyor. En kritik eleme maçına (Portekiz) üçlü defansla çıktık, elendik. Sonra bir daha bu sistemi görmedik. Heyecanlı ve maceraperest bir yönetimin tutsağıyız şu anda. İyi sonuçlara rağmen 'Daha iyi olacak' bilgisine sahip değiliz. Bir ders de yerli hocalarımız almalı. Geçen sezonu Spor Toto 1. Lig'de geçiren İsmail Yüksek'in vücut dili ve kendine olan güveni bir sezon Süper Lig'de oynayıp Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı'da yok. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus oyuncularına nasıl dokunmuş, diğerleri neleri yapamamış doğru analiz etmek gerekiyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Düzen olması için kadro istikrarı şart
A Milli Takım'da belli bir düzen oturtmamız için senelerdir ısrarla vurguluyorum; öncelikli olarak kadro istikrarına ihtiyacımız var. Ama yıllardır sürekli değişen oyuncularla bunu bir türlü başaramıyoruz. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da aynı hatayı tekrarlıyor. Dünya Kupası Elemeleri Play-off C Yolu Yarı Finali'nde Portekiz maçından sonra Kuntz'a olan güvenimi kaybettiğimi yazmıştım. Böylesine kritik bir karşılaşmada, yapımıza hiç mi hiç uymayan 3'lü defans uygulattı. Portekiz maçında sol kanada, görev yeri olmayan Berkan Kutlu'yu koydu. Ayrıca deplasmanda çok kaliteli takıma karşı iki ön libero Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'ydü. Bunların ikisinin de ön libero özelikleri yok. Defans yönleri kuvvetli değil. Stefan Kuntz, Milli Takım ile sürekli beraber vakit geçirmediğinden bir sistem oturtması da mümkün değil. Bizim, maçlara göre yarışmacı ve taktisyen bir hocaya ihtiyacımız var.

BÜLENT TİMURLENK
Ay-Yıldızlılar'daki ekşilik giderilmeli
'Bu Milli Takım, neden C Ligi'ne düştü' diye zamanında yeteri kadar sorgulamadığımızdan şimdi 'B Ligi'ne yükseldi' diye alkış tutanların da ayrı bir tuhaflığı var. Kuntz'un Türk Milli Takımı'na bir şey kattığına inanmıyorum. Dünya Kupası'na gidememenin faturası elbette ki ona çıkmaz. Ama kariyerine bakarsak Kuntz, yerli teknik adamlardan sonra 'Saygın ve tecrübeli' bir yabancı teknik adam arayışında olan federasyonda sanıyorum Hamit Altıntop'un kefil olduğu tek isimdi. Aday kadroyu açıklarken de hakkı yenen oyuncular kadar, bazı futbolcuları da yeterince tanımadığı da ortada. 1 aydır futbol kulislerinde Kuntz ile yolların ayrılacağı dedikodusu dolaşıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Elbette bu söylentiler o koltuğa talip olanlar tarafından da çıkarılmış olabilir. A Milli Takım kadar genç milli takımın teknik adamı Tolunay Kafkas'ın da becerileri ve iletişim dili sorgulanmalı. Önümüzdeki gerçek; EURO 2024 eleme grubu kuraları... 'Şeker' gibi rakipler isteyene kadar Milli Takımlar'daki bu ekşiliği gidermek lazım.

İSKENDER GÜNEN
A Milli Takımımız gelişim yeri değil!
Türk futbolunun içindekiler, Uluslar C Ligi'nden bir üst tura yani B Ligi'ne yükselmeyi sevinç olarak nitelendiriyorsa yazık ki ne yazık. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, geldiğinden beri hayal satan bir durumda. Alman çalıştırıcı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda bu mücadeleden bile ders çıkararak gelişim içerisinde olduklarını belitti. Ancak A Milli Takım, gelişim yeri değil! Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonraki en üst seviyedir. Lüksemburg ile oynadığımız maçta gördüklerimiz bizi gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Takım olma kimliğinden oldukça uzak, sistemin ne olduğu belli olmayan, bireysel beceriler dışında organize atak girişimlerinde bulunulmayan ve orta alanın tamamen kaybolduğu, savunmanın bireysel hatalar içerisinde olduğu A Milli Takım, Lüksemburg'dan 3 golü kalesinde görüyorsa bundan sonra işimiz çok zor.

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Günün sorusu: Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam başarılı mı?
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