Günün sorusu: Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam başarılı mı?
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GÜRCAN BİLGİÇ
Yerli hocalar artık bu durumdan ders alsın Kuntz'un ne yaptığını anlayamadık. İlk başlarda takıma verdiği birliktelik mesajı, Burak Yılmaz'ın kaptanlığında oluşturduğu hava hep güzel mesajlar taşıyordu. Çok başarılı bir Uluslar Ligigeçirmemize rağmen nasıl bir yapınınveya sistemin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Oyuncuları enerjiyle sahaya sürüyor. Ama bunun karşılığında skoru o günün formda isimleri belirliyor. En kritik eleme maçına (Portekiz) üçlü defansla çıktık, elendik. Sonra bir daha bu sistemi görmedik. Heyecanlı ve maceraperestbir yönetimin tutsağıyız şu anda. İyi sonuçlara rağmen 'Daha iyi olacak' bilgisine sahip değiliz. Bir ders de yerli hocalarımız almalı. Geçen sezonu Spor Toto 1. Lig'de geçiren İsmail Yüksek'invücut dili ve kendine olan güveni bir sezonSüper Lig'de oynayıp Trabzonspor'a transferolan Eren Elmalı'da yok. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus oyuncularına nasıl dokunmuş, diğerleri neleri yapamamış doğru analiz etmek gerekiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Düzen olması için kadro istikrarı şart
A Milli Takım'da belli bir düzen oturtmamız için senelerdir ısrarla vurguluyorum; öncelikli olarak kadro istikrarına ihtiyacımız var. Ama yıllardır sürekli değişen oyuncularla bunu bir türlü başaramıyoruz. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da aynı hatayı tekrarlıyor. Dünya Kupası Elemeleri Play-off C Yolu Yarı Finali'nde Portekiz maçından sonra Kuntz'a olan güvenimi kaybettiğimi yazmıştım. Böylesine kritik bir karşılaşmada, yapımıza hiç mi hiç uymayan 3'lü defans uygulattı. Portekiz maçında sol kanada, görev yeri olmayan Berkan Kutlu'yu koydu. Ayrıca deplasmanda çok kaliteli takımakarşı iki ön libero Hakan Çalhanoğluve Orkun Kökçü'ydü. Bunların ikisinin de ön libero özelikleri yok. Defans yönleri kuvvetli değil. Stefan Kuntz, Milli Takım ile sürekliberaber vakit geçirmediğindenbir sistem oturtması da mümkündeğil. Bizim, maçlara göreyarışmacı ve taktisyen bir hocayaihtiyacımız var.
BÜLENT TİMURLENK
Ay-Yıldızlılar'daki ekşilik giderilmeli 'Bu Milli Takım, neden C Ligi'ne düştü' diye zamanında yeteri kadar sorgulamadığımızdan şimdi 'BLigi'ne yükseldi' diye alkış tutanların da ayrı bir tuhaflığı var. Kuntz'un Türk Milli Takımı'na bir şey kattığına inanmıyorum. Dünya Kupası'na gidememenin faturası elbette ki ona çıkmaz. Ama kariyerine bakarsak Kuntz, yerli teknik adamlardan sonra 'Saygınve tecrübeli' bir yabancı teknik adam arayışında olan federasyonda sanıyorum Hamit Altıntop'un kefil olduğu tek isimdi. Aday kadroyu açıklarkende hakkı yenen oyuncular kadar, bazı futbolcularıda yeterince tanımadığı da ortada. 1 aydır futbol kulislerinde Kuntz ile yolların ayrılacağı dedikodusu dolaşıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Elbette bu söylentiler o koltuğa talip olanlar tarafından da çıkarılmış olabilir. A Milli Takımkadar genç milli takımın teknik adamı TolunayKafkas'ın da becerileri ve iletişimdili sorgulanmalı. Önümüzdeki gerçek; EURO 2024 eleme grubu kuraları... 'Şeker' gibi rakipler isteyene kadar Milli Takımlar'daki bu ekşiliği gidermek lazım.
İSKENDER GÜNEN
A Milli Takımımız gelişim yeri değil! Türk futbolunun içindekiler, Uluslar C Ligi'nden bir üst tura yani B Ligi'ne yükselmeyi sevinç olarak nitelendiriyorsa yazık ki ne yazık. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, geldiğinden beri hayal satan bir durumda. Alman çalıştırıcı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda bu mücadeleden bile ders çıkararak gelişim içerisinde olduklarını belitti. Ancak A Milli Takım,gelişim yeri değil! Alt yaş kategorilerindeoynadıktan sonraki en üst seviyedir. Lüksemburg ile oynadığımız maçta gördüklerimiz bizi gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Takım olma kimliğinden oldukça uzak,sistemin ne olduğu belli olmayan, bireyselbeceriler dışında organize atak girişimlerindebulunulmayan ve orta alanın tamamenkaybolduğu, savunmanın bireyselhatalar içerisinde olduğu A MilliTakım, Lüksemburg'dan 3 golükalesinde görüyorsa bundansonra işimiz çok zor.