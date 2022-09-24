İkisine de adayız

stanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına aday olduğumuzu açıkladı. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunun altını çizen ve 65 spor federasyonuyla da bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Kasapoğlu,ifadesini kullandı.olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını da aktaran Kasapoğlu, "Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul ev sahipliği yaptı. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız" diye konuştu.