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Giriş Tarihi: 24.9.2022

İkisine de adayız

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği’nin genel kurulunda konuştu: “Türkiye 65 federasyonu ile spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları’na da adayız.”

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına aday olduğumuzu açıkladı. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunun altını çizen ve 65 spor federasyonuyla da bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Kasapoğlu, "Son 20 yıldaki tesisleşme çalışmalarımızın sonucu olarak spor, 4 bini amatör ve genç futbol kulübü olmak üzere 20 binden fazla spor kulübü ile Türk kültürünün merkezinde yer almaktadır. Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına da adaydır" ifadesini kullandı.

FİNALDE BULUŞALIM
ÜLKE olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını da aktaran Kasapoğlu, "Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul ev sahipliği yaptı. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız" diye konuştu.

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