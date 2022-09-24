Kahreden rakamlar!

FIFAsıralamasında 93. olan Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan Milli Takım, kendisinden katbekat zayıf takımların bulunduğu gruptan çıkıp Uluslar B Ligi'ne yükselirken, bize yakışmayan bir istatistikle karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekip, oynadığı son 20 maçında FIFA sıralamasında ilk 50'de bulunan hiçbir takımı yenemedi. Buna karşın son 1.5 senede kendisinden üstte bulunan 5 ülkeyle (İtalya, Portekiz, Hollanda, İsviçre, Galler) maç yapan milliler, bunların tamamını kaybetti. Türkiye bu süreçte Dünya Kupası finalleri biletini de kaçırdı.