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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Kahreden rakamlar!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kahreden rakamlar!
FIFA sıralamasında 93. olan Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan Milli Takım, kendisinden katbekat zayıf takımların bulunduğu gruptan çıkıp Uluslar B Ligi'ne yükselirken, bize yakışmayan bir istatistikle karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekip, oynadığı son 20 maçında FIFA sıralamasında ilk 50'de bulunan hiçbir takımı yenemedi. Buna karşın son 1.5 senede kendisinden üstte bulunan 5 ülkeyle (İtalya, Portekiz, Hollanda, İsviçre, Galler) maç yapan milliler, bunların tamamını kaybetti. Türkiye bu süreçte Dünya Kupası finalleri biletini de kaçırdı.

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Kahreden rakamlar!
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