Kuntz’un ayrılığı söz konusu değil

TFF Başkanı Büyükekşi, “Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil” diyerek tartışmalara nokta koydu
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın Uluslar C Ligi'ndeki son maçımız olan Faroe Adaları ile oynayacağımız karşılaşmanın yolculuğu öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Lüksemburg karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti: "Hedefimiz, hiç golyemeden bütün maçlarımızı galip bitirerek turnuvayıtamamlamaktı. Bazen şanssızlıklarolabiliyor. Maç günü hava yağmurluydu,futbolcularımız ayakta durmakta zorlukçekti. Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikledoğru değil. Ayrılığı söz konusudeğil. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım. İlk hedefimiz EURO 2024'e katılmak.Geleceğe ümitle bakıyoruz."