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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Kuntz’un ayrılığı söz konusu değil

Kuntz’un ayrılığı söz konusu değil

TFF Başkanı Büyükekşi, “Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil” diyerek tartışmalara nokta koydu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın Uluslar C Ligi'ndeki son maçımız olan Faroe Adaları ile oynayacağımız karşılaşmanın yolculuğu öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Lüksemburg karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti: "Hedefimiz, hiç gol yemeden bütün maçlarımızı galip bitirerek turnuvayı tamamlamaktı. Bazen şanssızlıklar olabiliyor. Maç günü hava yağmurluydu, futbolcularımız ayakta durmakta zorluk çekti. Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil. Ayrılığı söz konusu değil. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım. İlk hedefimiz EURO 2024'e katılmak. Geleceğe ümitle bakıyoruz."

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Kuntz’un ayrılığı söz konusu değil
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