Pardon gençler!

Genç futbolculara verilen sürelerin artması gerektiğinin her gün konuşulduğu Süper Lig'de, 21 yaş altı oyunculara şans tanınmadı. Geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı. Genç oyunculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi.Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor hiç genç futbolcu oynatmadı.Beşiktaş, kalecileri Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin sayesinde gençlere en fazla süre tanıyan kulüp oldu.Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda... 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren ise Hollanda Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da 7 haftada