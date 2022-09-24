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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Pardon gençler!

Pardon gençler!

7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki isimlerin sayısı 33’te kaldı. 5 takım ise hiç genç oynatmadı

Genç futbolculara verilen sürelerin artması gerektiğinin her gün konuşulduğu Süper Lig'de, 21 yaş altı oyunculara şans tanınmadı. Geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı. Genç oyunculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2.43'ü… Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor hiç genç futbolcu oynatmadı. Diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç isim kısa sürelerle ter döktü.



BEŞİKTAŞ KALECİLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI
Beşiktaş, kalecileri Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin sayesinde gençlere en fazla süre tanıyan kulüp oldu. Berkay Vardar ve Emrecan Uzunhan ile toplam dakika 911'i buldu. G.Saray 4 futbolcuya (Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Hamza Akman, Emin Bayram) 289, Trabzonspor 2 oyuncuya (Muhammet Taha Tepe, Naci Ünüvar) 189, F.Bahçe ise 1 isme (Arda Güler) 31 dakika şans tanıdı.

HOLLANDA'DA 116 FUTBOLCU ŞANS BULDU
Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda... 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren ise Hollanda Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da 7 haftada 116 genç isim toplam sürenin yüzde 22.48'inde sahada yer aldı.

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