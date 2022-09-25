Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas sezona iyi başlayamasa da son haftalarda gerçek ritmini buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde değişikliğe gitmesiyle birlikte Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi kulübeye geçerken Yunan yıldız sahada tek 10 numara kaldı.
Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı. Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.
YUSUF TAKIMDAN AYRI
Trabzonspor, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çok sayıda oyuncunun izinli ve milli takımda olması nedeniyle U19 takımından takviye yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.