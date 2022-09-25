Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu
Giriş Tarihi: 25.9.2022 11:53 Son Güncelleme: 25.9.2022 11:59

Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu

Trabzonspor’un yıldızı Bakasetas, yeni oyun düzeninde beklenen patlamayı yaptı. Sahada tek 10 numara olarak oynayınca performansı artan Yunan futbolcu, geride kalan 4 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas sezona iyi başlayamasa da son haftalarda gerçek ritmini buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde değişikliğe gitmesiyle birlikte Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi kulübeye geçerken Yunan yıldız sahada tek 10 numara kaldı.

Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı. Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

YUSUF TAKIMDAN AYRI
Trabzonspor, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çok sayıda oyuncunun izinli ve milli takımda olması nedeniyle U19 takımından takviye yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
Milli elektrikli tren yola çıkıyor! Bakan Karaismailoğlu SABAH'a açıkladı
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen üniversite öğrencisi için bakanlık devrede
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Görgü tanığı cinayet gibi kazayı anlattı: “50 metre öteye savruldu”
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Emekçiye tehdit akrabaya kıyak! CHP’li Başkan yeğenini belediyede müdür yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA