Abdullah Avcı sistemi değiştirdi,  Bakasetas coştu

Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı. Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.