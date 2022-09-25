Cristiano Ronaldo yürekleri ağza getirdi

Manchester United'da formasını kaybeden ve geleceği tartışma konusu olan Ronaldo, dün milli takımıyla çıktığı maçta herkesi korkuttu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Çekya'ya konuk olurken 37 yaşındaki yıldız, bir pozisyonda rakip takımın kalecisiyle kötü bir şekilde çarpıştı.Kanlı formasını değiştiren Ronaldo ardından maça devam etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Portekiz zirveye çıktı. Aynı grupta İsviçre, İspanya'yı 2-1 yenerken İsviçre forması giyen