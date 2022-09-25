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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Cristiano Ronaldo yürekleri ağza getirdi

Cristiano Ronaldo yürekleri ağza getirdi
Manchester United'da formasını kaybeden ve geleceği tartışma konusu olan Ronaldo, dün milli takımıyla çıktığı maçta herkesi korkuttu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Çekya'ya konuk olurken 37 yaşındaki yıldız, bir pozisyonda rakip takımın kalecisiyle kötü bir şekilde çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan tecrübeli oyuncu tedavi görürken oyun bir süre durdu. Kanlı formasını değiştiren Ronaldo ardından maça devam etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Portekiz zirveye çıktı. Aynı grupta İsviçre, İspanya'yı 2-1 yenerken İsviçre forması giyen Haris Seferovic, 87'de oyuna dahil oldu.

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Cristiano Ronaldo yürekleri ağza getirdi
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