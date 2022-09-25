Cristiano Ronaldo yürekleri ağza getirdi

Manchester United'da formasını kaybeden ve geleceği tartışma konusu olan Ronaldo, dün milli takımıyla çıktığı maçta herkesi korkuttu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Çekya'ya konuk olurken 37 yaşındaki yıldız, bir pozisyonda rakip takımın kalecisiyle kötü bir şekilde çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalantecrübeli oyuncu tedavi görürken oyunbir süre durdu. Kanlı formasını değiştiren Ronaldo ardından maça devam etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Portekiz zirveye çıktı. Aynı grupta İsviçre, İspanya'yı 2-1 yenerken İsviçre forması giyen HarisSeferovic, 87'de oyuna dahil oldu.