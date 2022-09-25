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Giriş Tarihi: 26.9.2022 01:33 Son Güncelleme: 26.9.2022 01:34

Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz sözleri: "Devam edecek"

Hamit Altıntop’tan Stefan Kuntz sözleri: Devam edecek

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Hamit Altıntop maç sonu yaptığı açıklamada eleştirileri kabul ettiğini ancak sorunların çözümü noktasında gönüllü çalıştıklarını belirterek Stefan Kuntz'un görevine devam edeceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz ile yola devam edip edilmeyeceğine dair konuşan Altıntop, şunları söyledi:

"Ben üç gün önce söyledim, böyle bir konu yok ve buna anlam veremiyoruz. Bizim hedefimizde Dünya Kupası vardı, olmadı. Sonra amacımız B Ligi'ne çıkmaktı, bunu başardık. Son iki maçtaki görüntümüzün kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri. Lüksemburg maçında 6-7-8 gol atabilirdik ve oyundan kopmadık. Bugünkü ilk devre için şaşkınız, bunu da biliyoruz. Bu takım iki kere B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş. İlkinde B Ligi'nde kalma nedeni formatın değişmesi. Ağır bir Avrupa Şampiyonası geçirmişiz..."

"Yeni hocamızla iyi bir ivme yakalamışız. Bunun uzun bir yol olduğnuu söyledik. Bunlar da olacak. Ben milli takım sorumlusu olarak başkanımızla iletişim kurarak bizimle aynı fikirde olduğuna yönelik fikirlerini belirtmesine rağmen ciddiye alınmaması nedeniyle medya oyunları diyorum. Ben bugün buradayım, yarın olmayabilirim. Biri bir iddia ortaya atıyor, manşet yapılıyor. Böyle olur mu? Ben rica ediyorum, medya grubu olarak altyapıları da analiz edin, oralarda da baskı yapalım. Bu kadar para dönen yerde temel atamamamışız. Ben bugünkü gerçeği kabul ediyorum, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ama paydaşların hepsi uyumlu ve iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir, Ahmet gider Mehmet gelir. Bu hiç önemli değil. Ben sorumluyum. Hocayla devam ediyoruz."

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Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz sözleri: "Devam edecek"
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