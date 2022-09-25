Kazananlar kulübü Galatasaray

Kısaca 11 kişiyle değil, tüm kadro, teknik ekip, doktoru, masörü, fizyoterapistiyle, idari personeliyle 50 kişilik bir organizasyon bu. Temeli sağlam atmazsanız bina çöker. Dursun Özbek'in ikinci döneminde bonservis ve yıllık ücretler için makul rakamlar harcandı. Mertens ve Gomis'in yaşına, İcardi'nin kiralık olmasına bakarsanız bu plan size 3-4 yıl vadeli görünmeyebilir. Ancak bir gerçek var G.Saray, 4 sezondur şampiyonluğa uzak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayanın, o gelirlerden mahrum olanın ne kendi liginde ne Avrupa arenasında büyümesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden hedefe odaklı bu transferlerle Galatasaray 7 haftayı geride bıraktı. Bundan sonrasını Florya'da ne kadar çalıştıkları ve Okan Buruk'un tecrübesi belirleyecek.