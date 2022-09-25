Kazananlar kulübü Galatasaray

Geçen sezonu 13. sırada bitiren G.Saray'da yeni yönetim, transferde deneyimli ve lider özellikli oyunculara yöneldi. Yıldızlar topluluğu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda oyuncuların başarı listeleri kabarık... Son transfer Juan Mata, ülkesi İspanya ile Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Kupası sevinci yaşadı. İtalya'da yılın futbolcusu seçilen İcardi, İnter ve PSG ile şampiyonluklar gördü. Oliveira, Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.
Dubois bir süre önceye kadar Fransa Milli Takımı'na düzenli çağrılıyordu. Seferovic, turnuva kaçırmayan İsviçre'nin hâlâ önemli bir parçası. Yusuf Demir geçen sezon Barcelona'da La Liga deneyimi yaşadı. Kariyerleri başarılarla dolu 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray'da yeni kurulan bu takım kısa sürede uyum sağladı. Özgüveni yüksek oyunculara sahip Aslan, yenik duruma düştüğü maçları lehine çevirmeyi başardı.
BÜLENT TİMURLENK - TOP ARTIK OKAN BURUK'TA
G.Saray'ın geçen sezonki orta saha zafiyetini ve sadece Kerem üzerinden yürüyen hücum planını hatırlarsanız bu sezon elbette daha çok şey vadeden kemik bir kadro kurulduğu ortada. Her takıma omurgasından bakarım. Kaleci Muslera, Nelsson, Torreira, Oliveira, Mertens ve İcardi… Bu yetenekli, tecrübeli ve kazanmaya odaklı bir omurga. Futbolda elbette ki sadece kendi oyun planınızla maç kazanmıyorsunuz. Rakibin de hücum planlarını alt etmek ve defansif zafiyetlerini ortaya çıkarmak teknik direktörler ve ekiplerinin işi.
Kısaca 11 kişiyle değil, tüm kadro, teknik ekip, doktoru, masörü, fizyoterapistiyle, idari personeliyle 50 kişilik bir organizasyon bu. Temeli sağlam atmazsanız bina çöker. Dursun Özbek'in ikinci döneminde bonservis ve yıllık ücretler için makul rakamlar harcandı. Mertens ve Gomis'in yaşına, İcardi'nin kiralık olmasına bakarsanız bu plan size 3-4 yıl vadeli görünmeyebilir. Ancak bir gerçek var G.Saray, 4 sezondur şampiyonluğa uzak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayanın, o gelirlerden mahrum olanın ne kendi liginde ne Avrupa arenasında büyümesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden hedefe odaklı bu transferlerle Galatasaray 7 haftayı geride bıraktı. Bundan sonrasını Florya'da ne kadar çalıştıkları ve Okan Buruk'un tecrübesi belirleyecek.