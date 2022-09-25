Maxi Gomez’in hedefi Dünya Kupası!

"TORREİRA VE MUSLERA ÇOK YAKIN ARKADAŞLARIM"

Transfer sürecinde Türkiye'de oynayan başka futbolcularla iletişime geçme şansının olmadığını aktaran Gomez, "Sizin de bildiğiniz gibi hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Çok fazla arkadaşlarımla konuşma fırsatım olmadı. Galatasaray'da oynayan Lucas Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım aslında. Özellikle Torreira ile genelde konuşma fırsatı buluruz. Ama transfer sürecim çok hızlı gelişti. Bir kaç gün içerisinde başladı ve hemen bitti. Çok fazla soru sorma, görüş alma fırsatım olmadı. Buraya gelişim çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum." şkelinde konuştu.

Takıma katılmasının ardından kısa dönemde fazla maç trafiği yaşadıklarını ifade eden Gomez, "Süreç çok hızlı geçmeye başladı. Daha hangi ve nereye geldiğimi tam çözemeden bütün arkadaşlarımız gibi çok maç oynadık. Ama geldiğimde büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Taraftarlarının ne kadar desteklediğini biliyordum ki bunu en son kazandığımız iç saha maçında insanların bizi ne kadar desteklediklerini, son saniyeye kadar desteği bırakmadıklarını ve son saniyede attığımız golle gördük." diye konuştu.