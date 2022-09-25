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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Mükemmel değiliz!

Mükemmel değiliz!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan itiraf geldi: "Lüksemburg maçında eksiklerimiz çoktu. Bu yüzden beraberlik için memnunum dedim. Oyuncularıma 3 noktada mükemmel olmadığımızı söyledim. Kazanıp en iyi 1. olmak istiyorum"

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi basın toplantısı yaptı. Alman hoca şunları söyledi: "Buradan pozitif bir skorla ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımızla analiz yaptık ve aynaya baktık… Üç noktada mükemmel olmadığımızı hatırlattık. Lüksemburg maçında eksiklerimiz çoktu. Tolga Ciğerci'yi savunmada oynatmak zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için 'ben memnunum' dedim. Tabii ki rakibe saygımız var ama kazanmak istiyoruz. Karşılaşmayı galip bitirip en iyi birinci olmak istiyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak." Yabancı muhabirin, "Daha önce Faroe Adaları ile Türkiye arasında tek maç oynandı ve 1-1 bitti. Acaba bu sefer de 1-1'lik bir ikram olur mu?" sorusuna ise Kuntz gülerek, "Siz Türk medyasını tanımıyorsunuz herhalde" yanıtını verdi.

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Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Alman teknik adam ile oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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