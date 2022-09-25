Mükemmel değiliz!

Milli Takım'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz,Tolga Ciğerci'yi savunmada oynatmak zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için 'ben memnunum' dedim. Tabii ki rakibe saygımız var ama kazanmak istiyoruz. Karşılaşmayı galip bitirip en iyi birinci olmak istiyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak." Yabancı muhabirin, "Daha önce Faroe Adaları ile Türkiye arasında tek maç oynandı ve 1-1 bitti. Acaba bu sefer de 1-1'lik bir ikram olur mu?" sorusuna ise Kuntz gülerek,yanıtını verdi.Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Alman teknik adam ile oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.