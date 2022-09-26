Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını açıkladı! "Kalbim paramparça oldu"

Georgina Rodriguez, Manchester United'ın yıldızıyla yeni doğan bebeklerini kaybetmeleri üzerine konuştu.
BEBEKLERİNİ KAYBETTİLER!
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, geçtiğimiz Nisan ayında yeni doğan ikiz bebeklerinden birini kaybetti.
Georgina Rodriguez, bir İspanyol TV ve radyo festivalinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:
"KALBİM PARAMPARÇA OLDU"
"Bu yıl hayatımın en iyi ve en kötü anını bir arada yaşadım. Kalbim paramparça oldu ve kendime hayata nasıl devam edebileceğimi sordum."
"Cevabı düşündüğümden de yakında buldum. Çocuklarımın gözlerine baktım ve bunu başarmanın tek yolunu onlarda gördüm. Cevap hep birlikte olmaktı."
Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo'nun bebeklerini kaybettikleri anlar ve yaşadıkları zor süreç, Netflix'de yayınlanan "I am Georgina" dizisinde önemli ölçüde yer alacak.
Netflix İspanya'dan konuyla ilgili olarak, "Yeni sezonda üzüntülü anları ve Georgina'nın yaşadığı yürek burkan kaybı ele alacağız" açıklaması geldi.