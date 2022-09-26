Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını açıkladı! "Kalbim paramparça oldu"
Giriş Tarihi: 26.9.2022 21:24 Son Güncelleme: 26.9.2022 21:37

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını açıkladı! "Kalbim paramparça oldu"

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını açıkladı! Kalbim paramparça oldu

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, bu yıl hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşadığını açıkladı. 28 yaşındaki model, yaşadığı kötü dönemlerden sonra kalbinin paramparça olduğunu söyledi.

Georgina Rodriguez, Manchester United'ın yıldızıyla yeni doğan bebeklerini kaybetmeleri üzerine konuştu.

BEBEKLERİNİ KAYBETTİLER!

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, geçtiğimiz Nisan ayında yeni doğan ikiz bebeklerinden birini kaybetti.

Georgina hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşadığını kabul etti ve hayata nasıl devam edeceğini bilemediğini söyledi.

Georgina Rodriguez, bir İspanyol TV ve radyo festivalinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

"KALBİM PARAMPARÇA OLDU"

"Bu yıl hayatımın en iyi ve en kötü anını bir arada yaşadım. Kalbim paramparça oldu ve kendime hayata nasıl devam edebileceğimi sordum."

"Cevabı düşündüğümden de yakında buldum. Çocuklarımın gözlerine baktım ve bunu başarmanın tek yolunu onlarda gördüm. Cevap hep birlikte olmaktı."

Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo'nun bebeklerini kaybettikleri anlar ve yaşadıkları zor süreç, Netflix'de yayınlanan "I am Georgina" dizisinde önemli ölçüde yer alacak.

Netflix İspanya'dan konuyla ilgili olarak, "Yeni sezonda üzüntülü anları ve Georgina'nın yaşadığı yürek burkan kaybı ele alacağız" açıklaması geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı kritik kararlar için bugün toplandı; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Ege'deki provokasyona sert çıktı: Yunanistan dengimiz değil
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika | Eşcinsel uygulamasında bir hakim! Şantaj iddiası garip ilişki yumağını ortaya çıkardı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina hayatlarının en kötü anını açıkladı! "Kalbim paramparça oldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA