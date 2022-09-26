Demirel: Başarılı olmaya geldim

Atakaş Hatayspor'un yeni Teknik direktörü Volkan Demirel, Bordo-Beyazlı cemiaya başarılı olmak için geldiğini söyledi.

Başta Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere, yönetim kuruluna kendisine Atakaş Hatayspor camiasına kattıkları için teşekkür eden Demirel, "Hatay'da bana karşı olan ilgiyi ve sevgiyi bana yattıkları için teşekkür ediyorum. İnsanların bana yaklaşımı gerçekten beni onurlandırdılar. Bunlarda sayın başkanımızın ve yöneticilerimizin sayesinde oldu. Uzun zamandır burada yaşıyormuşuz gibi insanların bize olan inancı, duygusu ve sinerjisi bizi çok mutlu etti" dedi.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Atakaş Hatayspor hakkında gelmeden önce bilgi sahibi olduğunu belirten Demirel, "Oyuncularını biliyorduk. Buradaki ortamı ve buradaki insanları görünce doğru karar verdiğimizi ve doğru yerde olduğumuzu anladık. Hem bizim adımıza, hemde Atakaş Hatayspor adına ve Türk futbolu adına inşallah güzel bir süreç olacaktır. Burada yapabileceklerimizi biliyoruz. Çok çalışarak yukarılara doğru ilerleyeceğiz. Buraya başarılı olmak için geldik ve başarılı olacağız"

TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ

"Başarılı olmak içinde sadece bizim ve oyuncularımızın mücadelesi yeterli olmaz. Hataylılarla, taraftarlarımızla birlik solduğumuz takdirde bu başarı yolu daha da kısalacaktır. O yüzden bin ilk maçtan itibaren deplasmansa deplasman, daha sonra evimizde oynayacağımız maçla beraber tüm 7'den 77'ye tüm Hataylıları stadımıza bekliyoruz. Taraftarla bağ kurur ve beraber üzülüp beraber sevinirsek başarıya daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

SONUÇ HEDEFLİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

Futbolda bazen istediklerinin sahaya yansımadığının altını çizen Demirel, "Bizden önceki teknik ekibinde çok çalıştığından ve düşündüğünden eminim. Ama dediğim gibi futbolda her zaman istediklerinizi sahaya yansıtamıyor ve istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Takımada söyledim, şimdi de tem Hatay'a söylüyorum. O ilk 6 haftayı kafanızdan silin. Bundan sonra açtığımız beyaz sayfa ile beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, belki ilk başlarda oynanan oyun hoşunuza gitmeye bilir. Ama her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız."

BENİM İÇİN İSİMLER ÖNEMLİ DEĞİL

"Her zaman galibiyet için mücadele eden, girdiği ikili mücadelelerde yıkılmayan, topu kaptırdığı yerde takım olarak o topu geri alan bir takım olacağız. Takım şu an çok mutlu. Planlamamızı zaten yapmıştık. Palanımız doğrultusunda takım çalışıyor. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını Sivasspor maçında 3 puan olarak alarak, bir sonraki haftayı Hatay halkıyla birlikte bekleyeceğiz. Benim için futbolcu isimleri değil, oynadıkları oyun önemli. Maç günü kafa yapısı ve oyun anlamında hangisi uygunsa o oyunculardan oluşan bir 11 çıkartacağım" dedi.

AŞILMAYACAK BİR SÜREÇ YOK

Her zaman mücadeleyi sevdiğini ve omuzlarına koyulan yükleri taşımayı seven bir insan olduğunu belirten Volkan Demirel, "İnşallah buradaki yükü de arkadaşlarımızla birlikte taşıyacağız. Dışarıdan bakında kadromuz yetersiz gibi görünebilir. Ama futbolda detaylar vardır. Sonuçta benim iki gözüm var ve ekibimle birlikte 16 göze sahibim. Ekibimle birlikte buraya gelirken Atakaş Hatayspor'un bize uygun bir takım olduğunu, oyun planımızın işleyebileceği, oyun kurgumuza uygun bir kadronun olduğunu gördük. Benim için en önemli şey zoru başarmaktır. Burada da zorlu bir süreç var. Ama aşılmayacak bir süreç yok. Ekibimle birlikte en iyi şekilde hazırlanıp bu zor süreci güzelleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.