Fenerbahçe stoperde nefes aldı!

EKİM AYINDA 8 ZORLU KARŞILAŞMA

Bu arada Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak. 13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.