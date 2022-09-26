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Giriş Tarihi: 26.9.2022 09:25 Son Güncelleme: 26.9.2022 09:26

Fenerbahçe stoperde nefes aldı!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe stoperde nefes aldı!
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Luan Peres’in 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Gustavo Henrique ve Szalai de Jesus’tan forma bekliyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Luan Peres ise 2 Ekim'e kadar hazır duruma gelecek ve yine bu karşılaşmada görev alabilecek. Jorge Jesus'un elinde sadece Gustavo Henrique ve Szalai kalınca Portekizli, 4'lü defansa dönmüştü. Stoperde eli rahatlayan Jesus'un tekrardan 3'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi. Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi.

EKİM AYINDA 8 ZORLU KARŞILAŞMA
Bu arada Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak. 13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.

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Fenerbahçe stoperde nefes aldı!
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