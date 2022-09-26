İngiltere küme düştü, İtalya lider bitirdi!

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta daha önce küme düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya'yı konuk etti. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.
Maçta goller; 52. dakikada İlkay Gündoğan, 67. ve 88. dakikalarda Kai Havertz, 71. dakikada Luke Shaw, 75. dakikada Mason Mount ve 83. dakikada penaltıdan Harry Kane'den geldi.
Grubun diğer maçında ise Macaristan, sahasında İtalya ile karşılaştı. Mücadele 2-0 İtalya üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 27. dakikada Giaocomo Federico Raspadori ve 52. dakikada Dimarco'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İtalya, 3. grubu lider bitirerek Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Macaristan, 1 puanla grup liderliğini kaçırmış oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İngiltere-Almanya: 3-3
Macaristan-İtalya: 0-2
B Ligi
3. Grup:
Karadağ-Finlandiya: 0-2
Romanya-Bosna Hersek: 4-1
C Ligi
4. Grup:
Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1
Cebelitarık-Gürcistan: 1-2
D Ligi
2. Grup:
San Marino-Estonya: 0-4