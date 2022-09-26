Maxi Gomez: Umut Bozok ile oynarız

Trabzonspor'un yıldız forveti Maxi Gomez, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
"GEÇEN SENEKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI MUHTEŞEMDİ"
Bordo-Mavili taraftarların müthiş desteğinden çok mutluluk duyduğunu ve beklentilerin farkında olduğunu söyleyen 'El Toro' (boğa) lakaplı Uruguaylı oyuncu, "Buraya alışmak için adım adım devam etmeye çalışıyorum. Bireysel hedefim Dünya Kupası'nda forma giymek. Trabzonspor'a gelince çok yüksek kalitede oyuncular gördüm. Bu futbolcular arasında yer almak sizi çok yarışmacı kılıyor. Kolay olmayacak başarılı olmak ama Türkiye'nin son şampiyonuna geldim. Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarını izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde kutlamalar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"UMUT BOZOK HARİKA BİR OYUNCU"
Trabzonspor'a gelir gelmez oynamaya başladığını kaydeden 26 yaşındaki santrfor, "Daha nereye geldiğimi çözemeden, birçok karşılaşmaya çıktım. Ama hangi takıma geldiğimi, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika bir geleceği olacak. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" diye konuştu.