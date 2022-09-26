Maxi Gomez: Umut Bozok ile oynarız

"UMUT BOZOK HARİKA BİR OYUNCU"

Trabzonspor'a gelir gelmez oynamaya başladığını kaydeden 26 yaşındaki santrfor, "Daha nereye geldiğimi çözemeden, birçok karşılaşmaya çıktım. Ama hangi takıma geldiğimi, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika bir geleceği olacak. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" diye konuştu.