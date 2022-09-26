Sofiane Feghouli, Galatasaray’ı dava ettiğini doğruladı! “Avukatıma ilettim”

Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, FIFA'ya dava açtığı haberlerini doğruladı.

A Spor'a konuşan Feghouli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı." dedi.

Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu.