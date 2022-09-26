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Giriş Tarihi: 26.9.2022 23:04 Son Güncelleme: 26.9.2022 23:06

Sofiane Feghouli, Galatasaray’ı dava ettiğini doğruladı! “Avukatıma ilettim”

Sofiane Feghouli, Galatasaray’ı dava ettiğini doğruladı! “Avukatıma ilettim”

Galatasaray’dan geçtiğimiz sezon sonu ayrılan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet ettiğini doğruladı. Feghouli, A Spor’a yaptığı açıklamalarda, “Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi.

Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, FIFA'ya dava açtığı haberlerini doğruladı.

A Spor'a konuşan Feghouli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı." dedi.

Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu.

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Sofiane Feghouli, Galatasaray’ı dava ettiğini doğruladı! “Avukatıma ilettim”
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