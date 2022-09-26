Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…
Giriş Tarihi: 26.9.2022 22:27 Son Güncelleme: 26.9.2022 22:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe’nin başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla rüya gibi başladı. Avrupa’da ve Türkiye’de iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçlarla da taraftarını memnun etti. Öte yandan Jorge Jesus’un oyuncu yetiştirme konusundaki becerisi, Fenerbahçe’nin genç yıldızlarına da sirayet etti. Sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcısının sayesinde yüksek bonservis gelirleriyle dikkat çeken satışlar yapabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığının ardından takımın başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutları dağıttı.

İyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un oyunculara kattığı değere güveniliyor.

Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, sezon sonu geldiğinde futbolcu satışlarından gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde, birçok genç ve potansiyelli futbolcunun, yüksek bonservis bedeliyle ayrılma olasılığı bulunuyor.

Bruno Fernandes, Ruben Dias ve Darwin Nunez gibi isimleri dünya futboluna kazandıran Jesus'un varlığı da, bu olasılığı güçlendiriyor.

Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımda değerini katlayacak isimlerle yakından ilgileniyor.

Özellikle 7 ismin, Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte potansiyelini yukarıya çıkarması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımda, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Attila Szalai, Rossi, Arda ve Crespo ön plana çıkan futbolcular.

Öte yandan Jorge Jesus, yüksek potansiyele sahip futbolculardan önemli gelir elde edilebileceğini Fenerbahçe yönetimine bir raporla iletti.

Sarı lacivertli yönetimin bu planlamadan memnuniyet duyduğu öğrenildi.

Ayrıca yaş ortalaması 25.9 olan Fenerbahçe'yi, birçok Avrupa devinin scout ekibi de yakından izliyor. (TRT Spor)

İŞTE O OYUNCULAR...

8-) MIGUEL CRESPO

Bonservis: 1,5 milyon euro

Piyasa değeri: 8 milyon Euro

7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Bonservis: 500 bineuro

Piyasa değeri: 8 milyon euro

6-) DIEGO ROSSI

Bonservis: 5,5 milyon euro

Piyasa değeri: 14,5 milyon euro

5-) ATTILA SZALAI

Bonservis: 2,2 milyon euro

Piyasa değeri: 14 milyon euro

4-) FERDİ KADIOĞLU

Bonservis: 1,4 milyon euro

Piyasa değeri: 10,5 milyon euro

3-) ALTAY BAYINDIR

Bonservis: 1,5 milyon euro

Piyasa değeri: 15 milyon euro

2-) İSMAİL YÜKSEK

Bonservis: 65 bin euro

Piyasa değeri: 2,3 milyon euro

1-) ARDA GÜLER

Bonservis: 25 bin euro

Piyasa değeri: 9 milyon euro

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı kritik kararlar için bugün toplandı; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Ege'deki provokasyona sert çıktı: Yunanistan dengimiz değil
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika | Eşcinsel uygulamasında bir hakim! Şantaj iddiası garip ilişki yumağını ortaya çıkardı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA