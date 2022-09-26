Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığının ardından takımın başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutları dağıttı.
İyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un oyunculara kattığı değere güveniliyor.
Sarı lacivertlilerde, birçok genç ve potansiyelli futbolcunun, yüksek bonservis bedeliyle ayrılma olasılığı bulunuyor.
Bruno Fernandes, Ruben Dias ve Darwin Nunez gibi isimleri dünya futboluna kazandıran Jesus'un varlığı da, bu olasılığı güçlendiriyor.
Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımda değerini katlayacak isimlerle yakından ilgileniyor.
Özellikle 7 ismin, Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte potansiyelini yukarıya çıkarması bekleniyor.
Sarı lacivertli takımda, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Attila Szalai, Rossi, Arda ve Crespo ön plana çıkan futbolcular.
Öte yandan Jorge Jesus, yüksek potansiyele sahip futbolculardan önemli gelir elde edilebileceğini Fenerbahçe yönetimine bir raporla iletti.
Sarı lacivertli yönetimin bu planlamadan memnuniyet duyduğu öğrenildi.
Ayrıca yaş ortalaması 25.9 olan Fenerbahçe'yi, birçok Avrupa devinin scout ekibi de yakından izliyor. (TRT Spor)
İŞTE O OYUNCULAR...
8-) MIGUEL CRESPO
Bonservis: 1,5 milyon euro
Piyasa değeri: 8 milyon Euro
7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL
Bonservis: 500 bineuro
Piyasa değeri: 8 milyon euro
6-) DIEGO ROSSI
Bonservis: 5,5 milyon euro
Piyasa değeri: 14,5 milyon euro
5-) ATTILA SZALAI
Bonservis: 2,2 milyon euro
Piyasa değeri: 14 milyon euro
4-) FERDİ KADIOĞLU
Bonservis: 1,4 milyon euro
Piyasa değeri: 10,5 milyon euro
3-) ALTAY BAYINDIR
Bonservis: 1,5 milyon euro
Piyasa değeri: 15 milyon euro
2-) İSMAİL YÜKSEK
Bonservis: 65 bin euro
Piyasa değeri: 2,3 milyon euro
1-) ARDA GÜLER
Bonservis: 25 bin euro
Piyasa değeri: 9 milyon euro