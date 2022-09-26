Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata’ya pekiyi Mauro Icardi soru işareti!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 09:01 Son Güncelleme: 26.9.2022 09:15

Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata’ya pekiyi Mauro Icardi soru işareti!

Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata’ya pekiyi Mauro Icardi soru işareti!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Galatasaray, son transferleri Mauro İcardi ve Juan Mata'yı test etti. İspanyol oyuncu futboluyla formaya talip olurken, Arjantinli santrfor ise Gomis’in gerisine düştü. İşte detaylar...

Milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Galatasaray, son transferleri Mauro İcardi ve Juan Mata'yı test etti. Orta sahada tüm hücum organizasyonlarını tek paslarıyla yöneten Mata, hazır bir görüntü sergiledi. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın antrenman performansıyla da hocası Okan Buruk'u etkilediği öğrenildi. Mata'nın aksine İcardi ise iyi bir görüntü vermedi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında net fırsatları harcayan Arjantinli forvet, fizik olarak henüz istenen seviyeye gelmedi. Okan Buruk zorlu Adana Demir deplasmanına İcardi ile başlama konusunda kararsız kaldı. Gomis'in ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Juan Mata’ya pekiyi Mauro Icardi soru işareti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA