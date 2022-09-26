Son dakika haberi: Ümit Milli Takım’da Arda Güler şoku! Kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'ımızda Arda Güler, viral gastroenterit tanısı nedeniyle Gürcistan ile oynanacak özel maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

İşte yapılan açıklama:

"Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır. "Arda Güler, önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır.