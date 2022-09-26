Son dakika: Okan Buruk’tan Juan Mata kararı! Mauro Icardi için sürpriz gelişme...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sergilediği performansla herkesi kendine adeta hayran bıraktı.
10 numara pozisyonunda görev yapan İspanyol yıldız futbolu, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında da değişikliğe neden oldu.
Okan Buruk oyun şablonunda takımın beyni, oyun zekası ve klas pasları ile kalitesini hemen gösteren Juan Mata olacak.
Okan Buruk, hücum oyuncularına yaptığı klas servislerle dikkat çeken İspanyol yıldıza forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek.
MERTENS SANTRFORA GEÇİYOR!
Tecrübeli teknik adam, Belçikalı yıldız Dries Mertens'i ise daha etkili olacağı asıl mevkisi olan santrfor pozisyonunda düşünüyor.
ICARDI BİR SÜRE DAHA YEDEK BEKLEYECEK!
Buna göre henüz tam hazır görünmeyen Mauro Icardi bir süre daha kulübede bekleyecek. Belçikalı forvet ise en uçta takımın gol ayağı olacak.
Ayrıca Dries Mertens'in kanatta oynayabilme kabiliyeti de teknik patron Okan Buruk'un elini güçlendiriyor.
Bu durumda ise yabancı kuralı dahilinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ikilisinden birinden vazgeçilecek.
Okan Buruk rakiplere ve milli oyuncuların form durumlarına göre kanatlarda tercihler yapacak.
OKAN BURUK'TAN JUAN MATA'YA ÖVGÜ!
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra Okan Buruk, Juan Mata ile ilgili övgüyle bahsederken şunları şöyledi:
"Antrenman performansı da buna benzerdi. Top ayağındayken inanılmaz pas kalitesi olan bir oyuncu. Kapanan takımlara karşı ve geçiş oyunlarında bu önemli."
"Önemli bir oyuncu. Geçmişi çok büyük kupalar kazanmış, bu anlamda en önemli ve başarılı oyunulardan birisi. Sanki bunları hiç kazanmamış gibi davranan bir insan."
"Takıma insani kalitesini de yansıyor. Bu tür oyuncular takıma önemli katkı sağlıyor. Hem oyunu, hem de kişilik olarak bizde olması takıma önemli katkı yapacak."
"Biz de ekibimizle birlikte öyleyiz. Biz de özellikle Galatasaray taraftarının ne istediğini bilen, saha içinde ve saha dışında nasıl yaşaması gerektiğini bilen bir ekibiz"