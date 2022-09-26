Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye: Sözleşme kağıttan ibaret
Giriş Tarihi: 26.9.2022 08:51 Son Güncelleme: 26.9.2022 09:06

Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye: Sözleşme kağıttan ibaret

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Valerien Ismael’den Ahmet Nur Çebi’ye: Sözleşme kağıttan ibaret
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki buluşmada Valerien Ismael'e “Sana güvenimiz tam. İstersen sözleşmeni uzatalım” teklifini yaptı. Bu destekten mutlu olan Fransız hoca, "Önce derbiyi kazanalım, kontratı Dünya Kupası arasında konuşuruz" cevabını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael son dönemdeki tartışmalar sonrası hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğini aldı hem de yeni sözleşme teklifini sözlü olarak duymuş oldu.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocaya "Eleştirilere kulak asma, biz arkandayız. Sana ve ekibine güveniyoruz, birlikte şampiyon olacağız. İstersen sezon sonu biten sözleşmeni de uzatalım" dediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.

ISMAEL'IN ACELESİ YOK
Sözleşme konusunda acele etmeyen Valerien İsmael'in yanıtı ise, "Sözleşme bir kağıttan ibaret. Beşiktaş'ta tek geçerli şey başarı. Şampiyonluk yolunda desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim. Öncelikle derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sözleşme konusunu Dünya Kupası arasında konuşabiliriz" şeklinde oldu.

7 MAÇTA 16 GOL
Valerien İsmael liderliğinde bu sezon 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş, rakiplerine 16 gol attı. Siyahbeyazlılar, bu değerde 20 gollü F.Bahçe'nin ardından 16 gollü bir başka takım Adana Demir ile beraber en skorer üç takımdan biri...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konutları kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye: Sözleşme kağıttan ibaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA