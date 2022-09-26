Valerien Ismael’den Ahmet Nur Çebi’ye: Sözleşme kağıttan ibaret

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen zirvede, Çebi'nin, Fransız hocaya "Eleştirilere kulak asma, biz arkandayız. Sana ve ekibine güveniyoruz, birlikte şampiyon olacağız. İstersen sezon sonu biten sözleşmeni de uzatalım" dediği kaydedildi. Bu destek karşısında mutlu olan 46 yaşındaki hocanın, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha da hırslandığı belirtildi.