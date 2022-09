Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun

"6 HAFTAYI HERKES KAFASINDAN ATSIN, RESET YAPSIN, UNUTSUN"

Hatay'da bulunmaktan ve Atakaş Hatayspor'da görev almaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Biz buraya başarılı olmak için geldik. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. İlk maçtan itibaren, deplasmansa deplasman daha sonra içerideki maçımızla beraber tüm Hataylıları maçlara bekliyoruz. Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. En azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığı o bütün takımın o atağı hissetmesini, topu kaptırdığında o topu geri almak için mücadele eden bir takım hissiyatıyla yolumuza devam edeceğiz. Takım şu an çok mutlu, herkes iyi çalışıyor. Milli takım arası bizim hazırlanmamız açısından iyi oldu. Teknik ekibimiz ile beraber iyi planlama yaptık, bu planlama doğrultusunda Sivasspor maçını kazanarak buraya gelmek adına inşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp bir sonraki haftayı bütün Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz. Ben her zaman mücadele etmeyi seven, omuzuma yükler konulunca onları taşımayı seven bir insanım. İnşallah buradaki yükü de ekip arkadaşlarımla taşıyacağız ve bütün Hataylıların mutlu olabileceği bir takımı sahaya çıkaracağız" dedi.