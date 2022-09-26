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Giriş Tarihi: 26.9.2022 19:44 Son Güncelleme: 26.9.2022 20:36

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...

Son dakika haberleri… Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Türkiye’de Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Tüm dünyada isim yapmış olan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Daha sonra yapılan paylaşımlarda ikilini barıştığı iddia edildi. Öte yandan Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin olası boşanma davasında paylaşacakları servet ortaya çıktı.

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Türkiye'ye adım attıklarından bu yana en çok konuşulan çift haline geldi.

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti.

BARIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Arjantinli oyuncunun Milano'da Wanda Nara ile ilgili yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırırken, ikilinin barıştığı şeklinde yorumlandı.

Mauro Icardi, yaptığı Instagram paylaşımında "Sen benden 1000 kat daha zehirlisin Wanda" diyerek bir anket paylaştı.

Icardi ankette Wanda Nara'nın kendisini aradığı görselini paylaşarak "Açayım mı, açmayayım mı" diye takipçilerine sordu.

Icardi daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum zehirli' notunu paylaştı.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ayrılık kararı alan Mauro Icardi - Wanda Nara çiftini büyük bir mal paylaşım davası bekliyor. İkilinin dev servetin nasıl paylaşacağı Arjantin ve Avrupa medyasında 1 numaralı magazin gündemi oldu.

Evler, arabalar, şirketler. Galatasaray'ın yeni transferi Mauro İcardi'yi şimdilerde boşanmaya hazırlandığı eşi Wanda Nara ile dev bir mal paylaşım davası bekliyor...

Paylaşılacak servetin 60 milyon Euro olduğu konuşulurken ikilinin henüz anlaşma yoluna gidememesi de sancılı bir dönemi beraberinde getirecek.

Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre Wanda Nara, hesaplarıyla birlikte iki şirketin yüzde 100 sahibi gözüküyor.

Bu şirketler World Marketing Football ve Mauro Icardi'nin MI9 markasını da yöneten Wan Collection. Nara ayrıca birkaç ay önce Arjantin'de WAnda Cosmetics şirketini açtı.

Icardi ve Nara'nın Milano'da iki dairesi var. Biri San Siro Stadı'nın yakınında, diğeri de Porta Nuova'da. Yine Galliate'de bir Çiftlik Evi olan ikilinin Como Gölü'nde de bir evleri bulunuyor.

Paris'te lüks bir evleri olan İcardi-Nara çiftinin, ülkeleri Arjantin'de de ayrıca iki evleri var.

Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro'yu geçen lüks 5 arabaya sahip.

Bu arada ayrılıkla ilgili sorulara sosyal medyadan yanıt veren Nara, şu ifadeleri kullandı:

"Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" dedi. Nara'nın yakın dostu ve avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına yaptığı açıklamada,"Mauro ve Wanda'nın ayrılığı anlaşmalı olmadı. Wanda çok üzgün ancak karar ona ait. Wanda konuyla ilgili yakında geniş bir açıklama yapacak. Bu karar karşılıklı anlaşmayla verilmiş değil, tek taraflı alınmış bir karar"

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Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...
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