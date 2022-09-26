Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...

Bu arada ayrılıkla ilgili sorulara sosyal medyadan yanıt veren Nara, şu ifadeleri kullandı:

"Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" dedi. Nara'nın yakın dostu ve avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına yaptığı açıklamada,"Mauro ve Wanda'nın ayrılığı anlaşmalı olmadı. Wanda çok üzgün ancak karar ona ait. Wanda konuyla ilgili yakında geniş bir açıklama yapacak. Bu karar karşılıklı anlaşmayla verilmiş değil, tek taraflı alınmış bir karar"