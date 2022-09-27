Aşk tamam sıra futbolda! İstanbul’da kalıcı planlamalar...

Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Arjantinli çiftin İstanbul'da kalıcı planlamalar yaptığı ortaya çıktı. Otelde yaşamak yerine Bebek'te Boğaz manzaralı eve taşınan İcardi ve Nara, çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgilendi. İkisi Mauro İcardi'den 5 çocuğu olan Wanda Nara, Paris'te eğitim gördükleri uluslararası okulun eşdeğerini Sarıyer sınırlarında buldu ve hemen kayıtlarını yaptırdı. Aile hayatını düzene sokan İcardi çifti saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra 29 yaşındaki forvetin saha içi performansına geldi.