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Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:41 Son Güncelleme: 27.9.2022 09:42

Aşk tamam sıra futbolda! İstanbul'da kalıcı planlamalar...

MEHMET ÖZCAN
Aşk tamam sıra futbolda! İstanbul’da kalıcı planlamalar...

Ayrılıkları ile gündem olan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, buzları kısa sürede eritti. Aile hayatlarını da düzene koyan ikili, artık Arjantinli forvetin eski günlerine dönmesi için çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Arjantinli çiftin İstanbul'da kalıcı planlamalar yaptığı ortaya çıktı. Otelde yaşamak yerine Bebek'te Boğaz manzaralı eve taşınan İcardi ve Nara, çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgilendi. İkisi Mauro İcardi'den 5 çocuğu olan Wanda Nara, Paris'te eğitim gördükleri uluslararası okulun eşdeğerini Sarıyer sınırlarında buldu ve hemen kayıtlarını yaptırdı. Aile hayatını düzene sokan İcardi çifti saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra 29 yaşındaki forvetin saha içi performansına geldi.

500 BİN EURO EK MALİYETİ VAR

Galatasaray, PSG'den bedelsiz kiraladığı yıldız futbolcunun maaşının büyük kısmını Fransız ekibine ödetiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ücretine 750 bin Euro katkıda bulunduğu İcardi'nin ek masrafları için ise paraya acımıyor. Ev kirası, 5 çocuğun okul masrafı ve yurt dışı uçak biletlerinin maliyeti 500 bin Euro'yu buluyor. Bu transfere aracılık eden Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro komisyon ödendi.

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Aşk tamam sıra futbolda! İstanbul'da kalıcı planlamalar...
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