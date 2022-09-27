Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra böyle açıkladı…

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile iyi gidişat devam ediyor.
Ligde Galatasaray'ın hemen ardından 3. sırada bulunan İstanbul ekibi, 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puan topladı.
"FENERBAHÇE'DE HAZIRLIĞIMIZ OLMADAN GÖREVE GELDİK"
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük döneminden bahseden Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'de kendi ekibim yoktu. Ben de bir irade koydum ama hazırlığımız olmadan göreve geldik. Burada derinlemesine takımın içine girdik. Fenerbahçe büyük camia. Beklentiler yüksek."
"Gittiğimiz deplasman maçlarında düşme potasında olan takımlarla oynadık. Fenerbahçe'nin gücü seyircisidir. O da etkiledi. 10 haftalık periyotta fena iş çıkarmadık. 2 günde bir maç oynadık."
"Lig bittiğinde Avrupa'da takımlar maç oynuyordu. Ligi bitirmek için neden bu kadar acele ettik? Milli Takım adına hazırlanma süreciydi sanırım. Kimse 6 günde 3 maç oynatmak istemez herhalde."
Genç teknik direktör, futbolculuk döneminde Galatasaray forması giydiği yılları ise şöyle anlattı:
"GALATASARAY'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
"Popescu ağır bir oyuncuydu ama önde baskı yapıyorduk. Galatasaray'daki organizasyon kaliteliydi. Futbolcu kalitesiyle de birleşti."
"Elinizdeki hamurda da kalibre, yetenek olmalı. Biz baskı yapan bir takımdık. Suat abi tamamlayıcı bir 6 numaraydı. Çok zeki bir oyuncuydu."
"Çok gündeme gelmez ama 1.68 boy ile forvet oynamıştır. Benden kısadır bu arada (gülerek). 1.68 boyunda ön direkten gidip gol atan oyuncu var mıdır? Okan ağabey de farklıydı. Nereye giderse ben peşinden giderim. O kadar iyiydi."
"Galatasaray'da çok şey öğrendim. Gözümüz karaydı, kanımız da deliydi. Her topa sokuyorduk ayağımızı."
"Kısa boylu oyuncular olsak da (Okan, Emre, Suat) yetenekli oyunculardık. Sonrasında futbol değişti. Daha fazla teknik adam üzerinden yapılanan bir model geldi."