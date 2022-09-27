Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra böyle açıkladı…

"Çok gündeme gelmez ama 1.68 boy ile forvet oynamıştır. Benden kısadır bu arada (gülerek). 1.68 boyunda ön direkten gidip gol atan oyuncu var mıdır? Okan ağabey de farklıydı. Nereye giderse ben peşinden giderim. O kadar iyiydi."