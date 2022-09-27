Milli Takım deneme tahtası olmuş!

SABAH Spor yazarları, Lüksemburg ile berabere kalıp Faroe Adaları’na kaybeden A Milli Takım’ın durumunu masaya yatırdı
SORU: TFF Milli TakımlarSorumlusu Hamit Altıntop,"Kuntz devam edecek. Bukonuda kararlıyız" dedi. Busözlere yorumunuz nedir?
GÜRCAN BİLGİÇ: HamitAltıntop bu işin içinde ve başında.Bizim görmediğimiz bir şeybiliyor demek ki. Sahadaki oyunusoruyorsunuz, o altyapılardanbahsetmeye başlıyor. Oyununve yönetimin sıkıntısının farkında.Doğru bakış açısına sahipdeğil bence. Kuntz'un planı butakımı geliştirmek ve büyütmekiçin yetersiz. İyi arkadaş olmakveya iyi niyetli olmak sorunlarıçözmeyecek. Daha analitikbir bakış açısınave değerlendirmeyeihtiyaç var. MilliTakım denemetahtası şu anda.Bunun hesabıverilmeli.
LEVENT TÜZEMEN: Türk Milli Takımı'nın Faroe Adaları'na kaybetmesi tam bir rezalet. Hamit Altıntop'a sormak lazım, Kuntz gerçekten bir Alman mı? Bu ülkeye Derwall, Feldkamp ve Daum geldi, üçü de çalıştırdıkları takımlara bir ekol getirdi ve şampiyonluk yaşadı. Alman denilen Kuntz'un MilliTakım'a gözle görülür kazandırdığıbir oyun planı yok. Oyuncu seçimlerini yapboz şekilde belirliyor, oyuncular sahada 'saldım çayıra mevlam kayıra' felsefesiyle oynuyor. Faroe rezaletinden sonra Kuntz ile yola devam etmek Altıntop adına doğru olabilir ama Türk insanının duygularını da gözden geçirmesi gerekir. Hamit Altıntop'un masayayumruk vurarak öfkeli tavırtakınması bir TFF yöneticisinehiç mi hiç yakışmadı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Milli Takım ile ilgili görüşlerim hep aynıdır. Belli bir oturmuş sistemimiz olmadığı için tek çaremiz kadro istikrarıdır. Bunu senelerdir yapamadık, Stefan Kuntz da başaramadı. Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 5 gol yiyip 1 puan alan takımın teknik direktörüyle bu işi olumlu bir şekle dönüştürmek benim futbol mantığımla bağdaşmıyor.
BÖYLE RACON KESEMEZSİN!
AHMET ÇAKAR: Hamit Altıntop Türk futbolunun yönetimi için büyük bir talihsizliktir. Altıntop zamanında çok iyi bir futbolcu olabilir, hatta iyi de bir insan olabilir ama yaptığı tercihler, olaylara yaklaşımı tam bir skandal. Hiç kimse kimseyikandırmasın,Kuntz'uTürk MilliTakımı'nınbaşına getirenkişi HamitAltıntop'tur. Hangi gerekçeyle? Kuntz'un hangi kariyeriyle Hamit Altıntop onu Türk Milli Takımı'nın başına getirdi, anlayamıyoruz. Mal da ortada! Bizim Bozcaada kadar olan bir adaya yenildik. Bizim Tahtakale semtimiz kadar olan bir Lüksemburg'a puan kaybettik. Ondan sonra utanmadan bir de "Gruptan lider çıktık" diyorlar. Daha vahim tablo ise şu; Faroe Adaları maçı bitmiş, kaybetmişiz, Hamit Altıntop efendi, devletin televizyonunda masaya vura vura 'yaaa'lı, 'yuu'lu konuşabiliyor. Bunun adı en basit ifadeyle;küstahlık ve cahilliktir. Türkiye kan ağlıyor, ada takımına yenilmişiz, Hamit Altıntop efendi, aklı sıra racon kesiyor. Zaten utanmazlara, haddini bildirmezseniz utanmazlıklar devam eder. Tıpkı Kuntz'un"Bir daha şaka yapmayacağım"diye söz verip sonradankomik duruma düşmesi gibi.
SAHADAKİ REZİLLİĞİ DE GÖZ ARDI ETMEYELİM
SORU: "Sahadaki oyuncular lig maçlarını düşünerek düşükperformans gösteriyor" iddiası sizce doğru olabilir mi?
AHMET ÇAKAR: Bu iddia eğer doğruysa vahim. Bunu kanıtlamakkolay değil. Ben sonuca bakarım. Milyonlarca Euro'yu bir çırpıdaalan adamlar topluluğu, boğaz tokluğuna oynayan oyunculardan kuruluLüksemburg ve Faroe Adaları'na puan kaybediyorlarsa utanmalılar.
LEVENT TÜZEMEN: Milli davadan kaçacak oyuncu olduğunudüşünmüyorum. Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarındakötü oyunların iki nedeni vardı; 1-Milli Takım'ınbir oyun planı yoktu. 2-Örneğin; Ferdi, F.Bahçe'desağ bek, sol bek oynarken neden orta alanda görevyaptı? Ozan Kabak kulübede otururken TolgaCiğerci savunma oyuncusu olur muydu? Halilile Enes gibi aynı tip oyuncular, birlikte oynamalımıydı? Yani oyuncular verilen göreviyapmaya çalıştı ama oynadıklarıbölgeler kendilerine ait değildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben onainanmıyorum. Ama futbolcularınsürekli değişik kadrolarla oynamaktandolayı saha içinde şekillenenuyumsuzlukları onları olumsuzetkiliyor. İstediklerini yapamayıncademoralize oluyorlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hiç alakası yok. Bu sonuçlar kadro için bir lekedir. Biz o kadar Kuntz'a yoğunlaştık ki sahadaki rezil performansı göz ardı ediyoruz. Son iki maçı da hocasız bile çıksalar kazanmalılardı. Sözleşme pazarlığına oturduklarındakendilerine bumaçlar hatırlatıldığındane derler acaba? Takımın güven zincirinde sorunlar var. İki bekimiz Zeki ve Eren dibe vurmuşlardı. Topu ayağına alan, kendi bildiği kadar oynadı. Esas problem burada. "Kuntz'unplanı yok" derken, futbolcuların performansına sırtını dayadığını söylüyoruz.
PORTEKİZ MAÇINDAN SONRA YOLLANMALIYDI
SORU: TFF Başkanı MehmetBüyükekşi, Milli Takımlar için neyapmalı?
GÜRCAN BİLGİÇ: MehmetBüyükekşi, Kuntz veya Altıntop'a üç sorusorduğunda ne olacağını görür.Birincisi, Lüksemburg'dan 3gol yiyen takım, Fransa veyaHollanda'yı nasıl yendi? 2-Kenditakımında forma bulamayan oyuncuyuniye oynattın? 3-Son iki maçtaplanın neydi, neden olmadı? AslındaFaroe yenilgisi sonrası, "Türk futbolunundurumu bu" diyen birisi ile benkonuşmam bile.
AHMET ÇAKAR: Yapması gerekenönce Kuntz'u göndermesi, sonra daHamit Altıntop'a görevden el çektirmesi.Ayrıca Türk halkına da doğruyu söylesinler.Hakemler algoritmaylafalan atanmıyor. "Algoritmaylaatıyoruz" diyerek sözüm onahalka güven verip istediğiniziyapıyorsunuz. MehmetBüyükekşi daha yeni,izleyeceğiz. Bakalımneler yapacak ya daneleri yapamayacak.
LEVENT TÜZEMEN: TFF Başkanı Büyükekşi, Nihat Özdemir'in süresini dolduracak. Eğer yeni yapılacak seçimde aday olur ve kazanırsa ilk işi Milli Takım yapısını baştan aşağı değiştirmek olacaktır. Milli Takım'ı özelliklebir Türk antrenör çalıştırmalı, alt millitakımlarda görev yapacak isimlerhatırla gönülle belirlenmemeli. Çünkü Milli Takımlar, iş ve işçi bulma kurumuna bağlı değil. Alt milli takımlara hizmet edebilecek kaliteli insanlar atanmalı. Başkan Büyükekşi'nin, Altıntop'un maç sonu masaya vurarak yaptığı konuşmadan rahatsız olup hesap sorması gerekir. Ayrıca Kuntz, rezalet Faroe yenilgisinin hesabını detaylı vermeli. Eğer vereceği bilgiler tatmin edici olmazsa istifası istenmelidir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Federasyon başkanı olsaydım, Kuntz ile Portekiz maçından sonra yolları ayırırdım. Teknik direktörlerher zaman taktik hatalar yapabilirler. Ama ben Kuntz ile olmayacağını Portekiz maçındaki yazımda belirttim. Takımın alışık olmadığı bir 3'lü defans, orta sahanın ortasında ön libero özelliği olmayan iki oyuncu; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu, sol çizgide de o görev yerini oynaması mümkün olmayan Berkan… Ama bu maç rakip farkı artıramayıp biz penaltı kazanıp Burak Yılmaz kaçırınca her şey ona bağlandı ve Kuntz'un affedilmez hataları hasıraltı edildi.
YÜZDE 1 İHTİMAL BİLE YOK!
Faroe Adaları yenilgisi sonrası, "Türk Milli Takımı'nın gerçeği bu" diyerek istifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmediğini söyleyen teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağında. Alman çalıştırıcı, Türkiye'nin başında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.