Milli Takım deneme tahtası olmuş!

HamitAltıntop bu işin içinde ve başında.Bizim görmediğimiz bir şeybiliyor demek ki. Sahadaki oyunusoruyorsunuz, o altyapılardanbahsetmeye başlıyor.Doğru bakış açısına sahipdeğil bence. Kuntz'un planı butakımı geliştirmek ve büyütmekiçin yetersiz. İyi arkadaş olmakveya iyi niyetli olmak sorunlarıçözmeyecek. Daha analitikbir bakış açısınave değerlendirmeyeihtiyaç var.Türk Milli Takımı'nın Faroe Adaları'na kaybetmesi tam bir rezalet. Hamit Altıntop'a sormak lazım, Kuntz gerçekten bir Alman mı? Bu ülkeye Derwall, Feldkamp ve Daum geldi, üçü de çalıştırdıkları takımlara bir ekol getirdi ve şampiyonluk yaşadı.Oyuncu seçimlerini yapboz şekilde belirliyor, oyuncular sahada 'saldım çayıra mevlam kayıra' felsefesiyle oynuyor. Faroe rezaletinden sonra Kuntz ile yola devam etmek Altıntop adına doğru olabilir ama Türk insanının duygularını da gözden geçirmesi gerekir.Milli Takım ile ilgili görüşlerim hep aynıdır. Belli bir oturmuş sistemimiz olmadığı için tek çaremiz kadro istikrarıdır. Bunu senelerdir yapamadık,Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 5 gol yiyip 1 puan alan takımın teknik direktörüyle bu işi olumlu bir şekle dönüştürmek benim futbol mantığımla bağdaşmıyor.Hamit Altıntop Türk futbolunun yönetimi için büyük bir talihsizliktir. Altıntop zamanında çok iyi bir futbolcu olabilir, hatta iyi de bir insan olabilir ama yaptığı tercihler, olaylara yaklaşımı tam bir skandal.Hangi gerekçeyle? Kuntz'un hangi kariyeriyle Hamit Altıntop onu Türk Milli Takımı'nın başına getirdi, anlayamıyoruz. Mal da ortada! Bizim Bozcaada kadar olan bir adaya yenildik. Bizim Tahtakale semtimiz kadar olan bir Lüksemburg'a puan kaybettik. Ondan sonra utanmadan bir de "Gruptan lider çıktık" diyorlar. Daha vahim tablo ise şu; Faroe Adaları maçı bitmiş, kaybetmişiz, Hamit Altıntop efendi, devletin televizyonunda masaya vura vura 'yaaa'lı, 'yuu'lu konuşabiliyor.Türkiye kan ağlıyor, ada takımına yenilmişiz, Hamit Altıntop efendi, aklı sıra racon kesiyor. Zaten utanmazlara, haddini bildirmezseniz utanmazlıklar devam eder.Bu iddia eğer doğruysa vahim.Milyonlarca Euro'yu bir çırpıdaalan adamlar topluluğu, boğaz tokluğuna oynayan oyunculardan kuruluLüksemburg ve Faroe Adaları'na puan kaybediyorlarsa utanmalılar.Milli davadan kaçacak oyuncu olduğunudüşünmüyorum. Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarındakötü oyunların iki nedeni vardı; 1-Milli Takım'ınbir oyun planı yoktu. 2-Örneğin; Ferdi, F.Bahçe'desağ bek, sol bek oynarken neden orta alanda görevyaptı? Ozan Kabak kulübede otururken TolgaCiğerci savunma oyuncusu olur muydu? Halilile Enes gibi aynı tip oyuncular, birlikte oynamalımıydı?Ben onainanmıyorum. Ama futbolcularınsürekli değişik kadrolarla oynamaktandolayı saha içinde şekillenenuyumsuzlukları onları olumsuzetkiliyor. İstediklerini yapamayıncademoralize oluyorlar.Hiç alakası yok. Bu sonuçlar kadro için bir lekedir. Biz o kadar Kuntz'a yoğunlaştık ki sahadaki rezil performansı göz ardı ediyoruz. Son iki maçı da hocasız bile çıksalar kazanmalılardı.Takımın güven zincirinde sorunlar var. İki bekimiz Zeki ve Eren dibe vurmuşlardı. Topu ayağına alan, kendi bildiği kadar oynadı. Esas problem burada.derken, futbolcuların performansına sırtını dayadığını söylüyoruz.MehmetBüyükekşi, Kuntz veya Altıntop'a üç sorusorduğunda ne olacağını görür.2-Kenditakımında forma bulamayan oyuncuyuniye oynattın? 3-Son iki maçtaplanın neydi, neden olmadı? AslındaFaroe yenilgisi sonrası, "Türk futbolunundurumu bu" diyen birisi ile benkonuşmam bile.Yapması gerekenönce Kuntz'u göndermesi, sonra daHamit Altıntop'a görevden el çektirmesi.Ayrıca Türk halkına da doğruyu söylesinler.Hakemler algoritmaylafalan atanmıyor. "Algoritmaylaatıyoruz" diyerek sözüm onahalka güven verip istediğiniziyapıyorsunuz. MehmetBüyükekşi daha yeni,izleyeceğiz. Bakalımneler yapacak ya daneleri yapamayacak.TFF Başkanı Büyükekşi, Nihat Özdemir'in süresini dolduracak. Eğer yeni yapılacak seçimde aday olur ve kazanırsa ilk işi Milli Takım yapısını baştan aşağı değiştirmek olacaktır.Çünkü Milli Takımlar, iş ve işçi bulma kurumuna bağlı değil. Alt milli takımlara hizmet edebilecek kaliteli insanlar atanmalı. Başkan Büyükekşi'nin, Altıntop'un maç sonu masaya vurarak yaptığı konuşmadan rahatsız olup hesap sorması gerekir. Ayrıca Kuntz, rezalet Faroe yenilgisinin hesabını detaylı vermeli. Eğer vereceği bilgiler tatmin edici olmazsa istifası istenmelidir.Federasyon başkanı olsaydım, Kuntz ile Portekiz maçından sonra yolları ayırırdım.Ama ben Kuntz ile olmayacağını Portekiz maçındaki yazımda belirttim. Takımın alışık olmadığı bir 3'lü defans, orta sahanın ortasında ön libero özelliği olmayan iki oyuncu; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu, sol çizgide de o görev yerini oynaması mümkün olmayan Berkan… Ama bu maç rakip farkı artıramayıp biz penaltı kazanıp Burak Yılmaz kaçırınca her şey ona bağlandı ve Kuntz'un affedilmez hataları hasıraltı edildi.Faroe Adaları yenilgisi sonrası, "Türk Milli Takımı'nın gerçeği bu" diyerek istifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmediğini söyleyen teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağında. Alman çalıştırıcı, Türkiye'nin başında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.