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Giriş Tarihi: 27.9.2022 20:05 Son Güncelleme: 27.9.2022 20:07

Robert Lewandowski’yi unutturacak golcü geliyor! Bayern Münih, transfer piyasasına damga vuracak…

Robert Lewandowski’yi unutturacak golcü geliyor! Bayern Münih, transfer piyasasına damga vuracak…

Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih, uzun yıllardır formasını giyen Robert Lewandowski’yi bu yaz Barcelona’ya satmıştı. Transfer piyasasına damga vuran bu transfer, Barcelona’ya çok iyi gelse de Bayern için iyi olmadı. Bundesliga’da golcü eksikliğini oldukça fazla hisseden Almanlar, en kısa sürede yıldız bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bayern Münih için birçok aday ortaya çıkarken, Bundesliga ekibinin aklındaki isim de ortaya çıktı.

Futbolda son yılların en formda golcüsü olan Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla büyük başarılar elde etti.

Alman ekibiyle birlikte Avrupa futbolunu kasıp kavuran bir performans sergileyen Polonyalı yıldız, tarihi anlara imza atmasını bildi.

Yıllar sonra Bayern'den ayrılan Lewa, Avrupa'nın bir diğer büyük kulübü olan Barcelona'nın yolunu tuttu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız golcü, LaLiga'ya da etkili başladı ve son yıllarda düşüşe geçen Barcelona için adeta ilaç oldu.

Bayern Münih ise Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra Bundesliga'da üst üste kötü sonuçlarla tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

Alman devi, Bundesliga'daki ilk 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan toplayabildi. Bayern Münih ile lider Union Berlin arasında 5 puan fark bulunuyor.

Polonyalı yıldızın yerini güçlü bir forvetle doldurmanın peşinde olan Bayern, Avrupa piyasasında ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

YILDIZ GOLCÜ GELİYOR

Robert Lewandowski'nin yerine sansasyonel bir golcü transferi yapmak isteyen Bayern Münih'in hedefindeki isim ise ortaya çıktı: Harry Kane.

Kicker'ın haberine göre Alman devi, Robert Lewandowski'nin yerini İngiliz forvetle dolduracak.

Tottenham ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Harry Kane'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro.

Bayern Münih'in 29 yaşındaki forvet için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı adım atacağı belirsizliğini koruyor.

Harry Kane, İngiltere Premier Lig'de sezona 7 maçta attığı 6 gol ve 1 asistle başlasa da Erling Haaland'ın 11 gollük sıra dışı performansının gölgesinde kalmıştı.

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Robert Lewandowski’yi unutturacak golcü geliyor! Bayern Münih, transfer piyasasına damga vuracak…
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