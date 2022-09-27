Robert Lewandowski’yi unutturacak golcü geliyor! Bayern Münih, transfer piyasasına damga vuracak…

Futbolda son yılların en formda golcüsü olan Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla büyük başarılar elde etti.
Alman ekibiyle birlikte Avrupa futbolunu kasıp kavuran bir performans sergileyen Polonyalı yıldız, tarihi anlara imza atmasını bildi.
Kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız golcü, LaLiga'ya da etkili başladı ve son yıllarda düşüşe geçen Barcelona için adeta ilaç oldu.
Bayern Münih ise Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra Bundesliga'da üst üste kötü sonuçlarla tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.
Alman devi, Bundesliga'daki ilk 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan toplayabildi. Bayern Münih ile lider Union Berlin arasında 5 puan fark bulunuyor.
Polonyalı yıldızın yerini güçlü bir forvetle doldurmanın peşinde olan Bayern, Avrupa piyasasında ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.
YILDIZ GOLCÜ GELİYOR
Robert Lewandowski'nin yerine sansasyonel bir golcü transferi yapmak isteyen Bayern Münih'in hedefindeki isim ise ortaya çıktı: Harry Kane.
Kicker'ın haberine göre Alman devi, Robert Lewandowski'nin yerini İngiliz forvetle dolduracak.
Tottenham ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Harry Kane'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro.
Bayern Münih'in 29 yaşındaki forvet için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı adım atacağı belirsizliğini koruyor.
Harry Kane, İngiltere Premier Lig'de sezona 7 maçta attığı 6 gol ve 1 asistle başlasa da Erling Haaland'ın 11 gollük sıra dışı performansının gölgesinde kalmıştı.