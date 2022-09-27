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Giriş Tarihi: 27.9.2022 07:53

Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Icardi'nin gönlünü aldı! Aşk tamam sıra futbolda

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Icardi’nin gönlünü aldı! Aşk tamam sıra futbolda

Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Ayrılıkları ile gündem olan ikili, buzları kısa sürede eritti. Aile hayatlarını da düzene koyan çift, artık Arjantinli forvetin eski günlerine dönmesi için çalışıyor.

Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Arjantinli çiftin İstanbul'da kalıcı planlamalar yaptığı ortaya çıktı. Otelde yaşamak yerine Bebek'te Boğaz manzaralı eve taşınan İcardi ve Nara, çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgilendi. İkisi Mauro Icardi'den 5 çocuğu olan Wanda Nara, Paris'te eğitim gördükleri uluslararası okulun eşdeğerini Sarıyer sınırlarında buldu ve hemen kayıtlarını yaptırdı. Aile hayatını düzene sokan Icardi çifti saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra 29 yaşındaki forvetin saha içi performansına geldi.

500 BİN EURO EK MALİYETİ VAR

Galatasaray, PSG'den bedelsiz kiraladığı yıldız futbolcunun maaşının büyük kısmını Fransız ekibine ödetiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ücretine 750 bin Euro katkıda bulunduğu İcardi'nin ek masrafları için ise paraya acımıyor. Ev kirası, 5 çocuğun okul masrafı ve yurt dışı uçak biletlerinin maliyeti 500 bin Euro'yu buluyor. Bu transfere aracılık eden Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro komisyon ödendi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Icardi'nin gönlünü aldı! Aşk tamam sıra futbolda
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