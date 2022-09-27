Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan olay ifadeler

BÖYLE RACON KESEMEZSİN!



AHMET ÇAKAR: Hamit Altıntop Türk futbolunun yönetimi için büyük bir talihsizliktir. Altıntop zamanında çok iyi bir futbolcu olabilir, hatta iyi de bir insan olabilir ama yaptığı tercihler, olaylara yaklaşımı tam bir skandal. Hiç kimse kimseyi kandırmasın, Kuntz'u Türk Milli Takımı'nın başına getiren kişi Hamit Altıntop'tur. Hangi gerekçeyle? Kuntz'un hangi kariyeriyle Hamit Altıntop onu Türk Milli Takımı'nın başına getirdi, anlayamıyoruz. Mal da ortada! Bizim Bozcaada kadar olan bir adaya yenildik. Bizim Tahtakale semtimiz kadar olan bir Lüksemburg'a puan kaybettik. Ondan sonra utanmadan bir de "Gruptan lider çıktık" diyorlar.