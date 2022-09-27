Trabzonspor’da Abdülkadir’e yeni sözleşme! Alacağı ücret 2 katına çıkıyor...

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı kontratını 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye yükseltilen Abdülkadir'e, bu kez 20 milyon TL gibi bir rakam verileceği öğrenildi. 2024'te bitecek sözleşmenin de 2026'ya kadar uzaması gündemde.