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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:35

Trabzonspor'da Abdülkadir'e yeni sözleşme! Alacağı ücret 2 katına çıkıyor...

Trabzonspor’da Abdülkadir’e yeni sözleşme! Alacağı ücret 2 katına çıkıyor...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Trabzonspor, yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'le sözleşme tazelemeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

İç transferde transfer sezonunun bitmesiyle önemli adımlar atan, Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha Tepe ve Serkan Asan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor. Bordo-mavililerin, Ömür'ün sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi.

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı kontratını 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye yükseltilen Abdülkadir'e, bu kez 20 milyon TL gibi bir rakam verileceği öğrenildi. 2024'te bitecek sözleşmenin de 2026'ya kadar uzaması gündemde.

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Trabzonspor'da Abdülkadir'e yeni sözleşme! Alacağı ücret 2 katına çıkıyor...
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