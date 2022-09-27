Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kendi performansımızı göstereceğiz"

Valerien Ismael, Delle Ali'nin derbide oynayıp oynamayacağına ilişkin soruyu da, "Umarım Delle'yi, herhangi bir şekilde pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Çok da süre var maça hazırlanmak için. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var ki onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri de bizim için önemli. Gün gün takip edeceğiz ama şu an için bir yorum yapmak bizim için çok güç." diye yanıtladı.