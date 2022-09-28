Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
Giriş Tarihi: 28.9.2022 18:10 Son Güncelleme: 28.9.2022 18:24

İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak

AA
İtalya Serie A’da ilk kez kadın hakem görev yapacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren 2 detayı açıkladı
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
SON DAKİKA | CHP’li Belediyenin üst düzey yöneticisi PKK’dan gözaltında
Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir... 28 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları güncel rakamlar ile akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA