Lionel Messi’den Mbappe’ye iltifatlar!

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Kylian Mbappe'nin yeteneklerinden bahsetti. Fransız golcünün komple bir futbolcu olduğunu söyleyen Messi, bir yandan da henüz en iyilerden biri olmadığını vurguladı.
Messi, Mbappe'nin çalım yeteneğine de övgü yaptı.
Fransız yıldızın yeteneğini öven Messi, şu yorumu yaptı:
"Mbappe farklı bir oyuncu. O bir canavar. bire bir pozisyonlarda çok güçlü. Hızlı, harika bir gol atma duygusu var.
Çok komple bir oyuncu ve bence bunu yıllardır gösteriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde en iyilerden biri olacağına eminim."