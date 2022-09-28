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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:54

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den flaş Jesus hamlesi! Yardımcılarıyla birlikte...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’den flaş Jesus hamlesi! Yardımcılarıyla birlikte...

Son dakika Beşiktaş haberleri: İsmael ve yardımcıları, her maça farklı 11 ile çıkan ve değişik sistemler deneyen Fenerbahçe’yi mercek altına aldı. Fransız hoca, Jesus’un ekibinin bütün karşılaşmalarını izleyerek artı ve eksilerini tespit etti.

Beşiktaş teknik heyeti, Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun mesai harcıyor. Valerien İsmael ve ekibi neredeyse 24 saatlerini tesislerde geçirirken ezeli rakiplerinin bu sezon oynadığı maçları mercek altına aldı. İsmael, Fenerbahçe'nin her karşılaşmaya farklı 11'le çıkması ve değişik sistemler denemesi nedeniyle ligdeki 6 maçının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da tek tek izledi.

Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini tespit eden siyahbeyazlı takımın kurmayları, oyun planlarını da büyük ölçüde oluşturdu. Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılarak kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen Valerien İsmael'in, takıma verdiği iki günlük izinde de vaktinin büyük bir bölümünü Ümraniye'de geçirdiği öğrenildi.

Eksiği olanlara özel program

Valerien İsmael, Süper Lig'e verilen milli arada fizik-kondisyon açısından eksikleri olan oyuncularla özel olarak ilgilendi. Fransız teknik adam, sakatlıktan dönen isimlerin takımın seviyesini yakalayabilmesi için kişisel antrenman programları hazırladı. Oyuncular, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdü.

'Sadece sahaya odaklan Ersin'

Geçen sezonki formundan uzak bir görüntü sergileyen Ersin Destanoğlu'na hocasından destek geldi. İsmael'in, talebesiyle yaptığı görüşmede "Sen yetenekli ve iyi bir kalecisin. Herkesin zaman zaman kötü dönemleri olur ancak bu durumdan en güçlü şekilde çıkmak için sahaya odaklan ve daha fazla konsantre ol" dediği öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den flaş Jesus hamlesi! Yardımcılarıyla birlikte...
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