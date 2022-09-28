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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:22 Son Güncelleme: 28.9.2022 10:24

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus derbinin kilidini Gedson'la çözecek! Oyunculara taktik talimatı...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus derbinin kilidini Gedson’la çözecek! Oyunculara taktik talimatı...

Rakibin oyun kurucu rolünü üstlenen Gedson’u hedef alan Jorge Jesus, oyuncularına “Top ona gelince şok pres yapılacak” talimatını verdi, erken gol istedi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden ve Gedson Fernandes'le topu hücuma taşıdıklarını tespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi.

Erken gol bulup taraftar baskısını azaltmak isteyen Jesus, oyuncularına "Top Gedson'un ayağına geldiği zaman dört koldan pres yapılacak. Kapılan topla hızlı hücum edip, golü bulacağız. Gedson'u kilitlersek her şey kolaylaşır" dedi.

'GOLDEN SONRA HÜCUM'

İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "İlk golden sonra geri çekilmeyip, hücum edeceğiz. Gerisi gelecektir, bunu önceki maçlarda da gördük" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus derbinin kilidini Gedson'la çözecek! Oyunculara taktik talimatı...
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