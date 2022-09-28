Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus derbinin kilidini Gedson’la çözecek! Oyunculara taktik talimatı...

Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden ve Gedson Fernandes'le topu hücuma taşıdıklarını tespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi.
'GOLDEN SONRA HÜCUM'
İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "İlk golden sonra geri çekilmeyip, hücum edeceğiz. Gerisi gelecektir, bunu önceki maçlarda da gördük" ifadelerini kullandı.