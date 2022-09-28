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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:18 Son Güncelleme: 28.9.2022 11:00

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası tarihe geçecek! Görülmemiş yatırım...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası tarihe geçecek! Görülmemiş yatırım...

Son dakika haberleri: 21 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta sona erecek Dünya Kupası için 8 stat inşa edildi. Oteller ve tesislerle birlikte yapılan bu yatırım, bir Dünya Kupası için harcanan en yüksek miktar oldu.

İlk kez kış aylarında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı futbolseverler merakla bekliyor. 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyonun açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ülke ise Dünya Kupası için görülmemiş bir yatırım yaptı. Stadyumlarla birlikte oteller inşa eden Katar, çevre düzenlemeleri de eklenince şimdiye kadar 200 milyar dolar harcadı. Bu meblağ, bir Dünya Kupası organizasyonu için harcanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

YANINA YAKLAŞAMADILAR

1994 yılında ABD'de düzenlenen turnuvaya 500 milyon dolar harcanmıştı. Fransa'daki kupada 2.3 milyar dolar, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyona ise 7 milyar dolar yatırım yapılmıştı. Almanya 4.3, Güney Afrika 3.6, Brezilya 15, Rusya ise 11.6 milyar dolarla Katar'ın bütçesine yaklaşamadı… 2022 için son teknolojiye göre 8 yeni stat inşa edildi. Yapımı hâlâ devam eden yeni otel ve konaklama tesisleri de mevcut. 21 Kasım'da start alacak bu dev şölene 1 milyon futbolseverin katılması bekleniyor.

DHOW TEKNESİ VE İNCİDEN ESİNLENDİ

2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyumdan biri olan 40 bin kişilik Al Janoub, Katar'ın dhow teknelerinden ve ekonomisi için çok önemli olan incilerden ilham alınarak inşa edildi. Stadyumun, turnuvanın ardından bir lokal topluluk mekanı olarak kullanılması planlanıyor. Diğer 7 stadyum ise şunlar: Lusail (80 bin kişilik), Al Bayt (60 bin), Uluslararası Khalifa (45 bin 416), Education City (45 bin 350), Ahmad bin Ali (44 bin 740), Stadyum 974 (40 bin), Al Thumama (40 bin).

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Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası tarihe geçecek! Görülmemiş yatırım...
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