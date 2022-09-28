Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Yükselişimizi sürdürmeliyiz

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, dün antrenmanı takip eden basın mensuplarına antrenman sonrası pide ısmarladı. Avcı, öğle yemeğinde bir araya geldiği basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı da yaptı. Deneyimli teknik adam sezonun ilk haftalarının yoğun geçtiğini hatırlatarak, milli arada biraz olsun dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. "Çok yoğun bir temponun ardından birkaç gün de olsun dinlenme fırsatı bulduk" diyen Avcı, "Fiziksel yorgunluğu dinlenerek atlatılabildik. Ancak mental olarak yorgunluk uzaklaşmadan çözülmüyor. Bu yüzden bu ara bana ve oyuncularıma çok iyi geldi. Şimdi yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem lig hem de Avrupa'da yolumuza devam ederiz" dedi.