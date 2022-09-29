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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Arda konusunda Jesus haklı

Arda konusunda Jesus haklı
Geçtığimiz günlerde Atakaş Hatayspor'da göreve başlayan teknik direktör Volkan Demirel, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Şu anda ligde sonuncu olan bordo-beyazlı kulübün, sezonu ilk 7'de bitireceğini vurgulayan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu. 17 yaşındaki Arda Güler konusunda Jesus'un ne yapmak istediğini anladığını belirten 40 yaşındaki hoca, "Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor" dedi. Ayrıca Jesus'un, rakibe göre farklı sistemlerle çıkmasının hoşuna gittiğini belirten Demirel, jübile isteyip istemediği sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bu içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut."

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Arda konusunda Jesus haklı
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