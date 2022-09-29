Arda konusunda Jesus haklı

Geçtığimizgünlerde Atakaş Hatayspor'da göreve başlayan teknik direktör Volkan Demirel, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Şu andaDemirel, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu. 17 yaşındaki Arda Güler konusunda Jesus'un ne yapmak istediğini anladığını belirten 40 yaşındaki hoca, "Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor.dedi. Ayrıca Jesus'un, rakibe göre farklı sistemlerle çıkmasının hoşuna gittiğini belirten Demirel, jübile isteyip istemediği sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bu içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil.