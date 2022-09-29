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Giriş Tarihi: 29.9.2022 16:56

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışması ile başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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