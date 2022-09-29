Galatasaraylı Juan Mata: "Şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim"

Takıma birçok yeni oyuncunun katılmasına rağmen çok iyi bir uyum yakaladıklarına vurgu yapan Juan Mata, "Burada büyük bir enerji var. Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Yabancı ve Türk arkadaşlarla gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Ancak biraz daha zamana ihtiyacım var. Kadromuz gerçekten kaliteli. Bir takımın şampiyon olması için birlik olması gerekiyor. Birbirimizi tanımaya devam ediyoruz. Bu tanımanın sonucunda da daha iyi bir takım gibi oynamayı öğreniyoruz. En sonunda da şampiyon olmak için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk hakkında da görüşlerini aktaran İspanyol futbolcu, "Okan Buruk'un çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran biri. Bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Eğer sahada bizimle birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk." şeklinde görüş belirtti.