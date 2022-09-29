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Giriş Tarihi: 29.9.2022 21:21 Son Güncelleme: 29.9.2022 21:22

Galatasaraylı Juan Mata: "Şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim"

AA
Galatasaraylı Juan Mata: Şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim

İspanyol futbolcu Juan Mata, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Buraya oynamak, şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminin son gününde 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki oyuncu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirten Mata, "Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Galatasaray'a oynamak, şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim. Çok güzel bir yerdeyim. Çok heyecanlıyım. İstanbul'un tadını çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma birçok yeni oyuncunun katılmasına rağmen çok iyi bir uyum yakaladıklarına vurgu yapan Juan Mata, "Burada büyük bir enerji var. Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Yabancı ve Türk arkadaşlarla gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Ancak biraz daha zamana ihtiyacım var. Kadromuz gerçekten kaliteli. Bir takımın şampiyon olması için birlik olması gerekiyor. Birbirimizi tanımaya devam ediyoruz. Bu tanımanın sonucunda da daha iyi bir takım gibi oynamayı öğreniyoruz. En sonunda da şampiyon olmak için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk hakkında da görüşlerini aktaran İspanyol futbolcu, "Okan Buruk'un çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran biri. Bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Eğer sahada bizimle birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk." şeklinde görüş belirtti.

Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri Common Goal ve Oscar Foundation hakkında da konuşan Juan Mata, "Futbolcular olarak özel bir yerdeyiz. Bunun getirdiği bazı sorumluluklar var. 2017'de kurduğumuz Common Goal'de normal hayat ile futbolu birleştiriyor ve maaşımızın belli bir yüzdesini bağışlıyoruz. İlk başta tek bir oyuncu olarak başladım. Şu anda 300'den fazla oyuncumuz var. Gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Oscar Foundation ise çok güzel bir duygu. Yardımcı olmaya çalıştığın insanları ziyaret edip onlarla tanışabilmek ve yüz yüze gelebilmek gerçekten çok harika şey." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaraylı Juan Mata: "Şampiyon olmak ve unvanlar kazanmak için geldim"
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